皇翔廖年吉：投資客出場 自住客換屋族群不受影響

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皇翔建設董事長廖年吉（前排）表示，雖然政府祭出打炒房政策，但近期通膨高漲，買方普遍視購置不動產為最佳抗通膨方式，預期房市應不會有劇烈反轉。中央社記者賴言曦攝 111年6月1日

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（中央社記者賴言曦台北1日電）皇翔建設董事長廖年吉今天表示，政府輪番祭出打炒房，政策多到讓業者「霧煞煞」，但市場還有自住客購屋、舊屋翻新等需求，所以對營建業來說，「還是有生意做」。

皇翔2021年2021年合併營收新台幣78.50億元，年增21.58%；稅後淨利歸屬母公司業主24.46億元，年增40.05%；每股稅後盈餘（EPS）7.46元；今天在股東會通過配發6.3元現金股利。

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廖年吉表示，現階段受政府祭出貸款限制措施及為遏止炒作現象，讓投資客紛紛出場，但自住客及換屋族群不受影響，且近期物價及通貨膨脹高漲，民眾擔心通膨壓力，購買不動產仍為傳統最佳抗通膨方式，預期房地產市場變化應不致於會有劇烈反轉。

廖年吉提到，皇翔今年新推四大建案共約301戶。另據皇翔提供資料，至4月底為止，皇翔合計成屋可售金額近300億元，分別為台北市約220億元、新北市約68億元、桃園市約9億元。（編輯：楊凱翔）1110601