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聯準會升息3碼沒嚇到市場 法人點出4原因

2022/6/16 10:35（6/16 10:57 更新）
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聯準會為壓制通膨而升息3碼，主席鮑爾示意如此升幅並非常態，令投資人稍微安心。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
聯準會為壓制通膨而升息3碼，主席鮑爾示意如此升幅並非常態，令投資人稍微安心。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者韓婷婷台北16日電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息3碼，美股卻大漲終止連5黑跌勢；法人點出4原因，包括市場已提前校準升息路徑Fed短期經濟預測表明3.75%是本波升息終點3碼不是常態不追求這次升息週期就將通膨壓到2%等。

聯準會為壓制通膨而升息3碼，為28年來首見，但主席鮑爾（Jerome Powell）示意如此升幅並非常態，投資人稍微安心。會後市場偏向鴿派解讀，美國公債殖利率與美元下跌，美股大漲止住連5黑跌勢。

法人表示，首先是市場已提前校準升息路徑，本週聯邦公開市場委員會（FOMC）會前，主要媒體已提前釋出可能升息超過2碼的訊息，市場13日也就提前校準接下來的聯邦資金利率預測路徑，預計到年底前要累計升息11碼至3.625%。儘管聯準會於6月16日公布的點陣圖大幅上修今明兩年升息路徑，但這個升息路徑與目前市場的定價是一致的，以致FOMC會議之後，市場因為不確定性降低而出現反彈。

聯準會的短期經濟預測（SEP）表明3.75%是本波升息終點，是第2個原因。法人分析，本次會期儘管聯準會點陣圖大幅上修今明兩年的路徑，但卻維持長期聯邦資金利率（longer run Fed fund rate）預測區間在2.3至2.5%，該數字是中性利率水準，聯準會認為超過2.5%的利率就代表貨幣政策處在「緊縮」狀態，這意味聯準會認為，實際利率向上偏離2.5%就可以產生壓低需求的效果，自然不需要「長時間」偏離這樣的水準。點陣圖預測2024年聯邦資金利率會從2023年的3.75%回降到3.375%。

第3個面向從聯準會會後聲明細微的變化觀察，法人指出Fed暗示並不追求「這次升息週期」就把通膨壓到2%。但也強烈承諾通膨將回到2%目標。法人解讀，聯準會可能會在通膨還沒有回到2%的目標前，就因為經濟的下行而降息，呼應點陣圖所說，2024年聯準會將降息。

第4個原因是，3碼的升息不是常態；法人表示，儘管鮑爾表示，7月聯準會可能升息2碼、也可能升息3碼，暗示著只要6月CPI數據持續攀高，聯準會也將繼續升息3碼。但他補充表示，這樣的升息速度不是常態。

展望後勢，法人預期7月很可能會再升息3碼，但9月後會放慢升息速度到2碼，年底時升息到3.25%至3.5%；針對股市反應，法人指出，目前經濟正在下行，企業的利潤很可能會下調，認為此波只是「反彈」，並不是新一波多頭市場的開始。（編輯：楊蘭軒）1110616

美國聯準會15日宣布升息3碼，為28年來首見。（中央社製圖）
美國聯準會15日宣布升息3碼，為28年來首見。（中央社製圖）
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