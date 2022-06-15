Fed升息決策 法人：股市已反應鷹派立場不必太恐慌

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（中央社記者江明晏台北15日電）FOMC會議在即，全球關注美國升息決策。法人預料，聯準會無需冒著引發經濟與市場急轉直下的風險來推進升息，加上市場已提前反應Fed的鷹派作為，不必太過恐慌。

美國10日公布5月消費者物價指數（CPI）較去年同期攀升8.6%，創下40年來最大漲幅，恐促使美國聯邦準備理事會（Fed）今年更積極調升利率，全球屏息關注6月15日美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）會議決議。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股連續多日破底大跌，主要反映聯準會這次可能一口氣升息3碼；但著眼於美國景氣真的變差，加上股市大跌，認為聯準會未必會用如此激進鷹派的手段調控，不排除這次僅升息2碼，股市也有望迎來一波反彈，但聯準會釋出的未來展望，也將左右股市表現。

針對台股走勢，他表示，美股接連破底，但台股在萬六關卡都有支撐，主因可來自美股過去3年漲太多，本益比過高，修正壓力大；台股目前已有多檔指標股如台積電、聯發科已在反映未來景氣往下走的利空，因此對台股未來走勢沒有太悲觀。

另一位不具名的證券市場法人指出，美國聯準會主席鮑威爾可能再度釋放鷹派的立場，不過由於市場已調整升息路徑預測，除非美國聯準會這次升息3碼、主動賣債、大幅調升長期聯邦資金利率預測，否則市場已提前反應Fed的鷹派作為。

法人進一步指出，目前投資市場預料，已不僅是6、7月升息兩碼，9月至12月的3次會期中至少還有兩次會期升息兩碼，而這樣的路徑預測已相當於最鷹派FOMC官員所提示的路徑；因此除非聯準會做出非常巨大的政策調整，否則超出市場預測可能性不大，加上市場已經很動盪、終端需求有減弱的跡象，聯準會無需冒著可能引發經濟與市場急轉直下的風險來推進升息。

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不過，法人表示，畢竟通膨仍然沒有見頂，鮑威爾在這次的會議中必須做一些調整，來回應市場對於壓抑通膨的期待。法人推測在這次會期中，鮑威爾不僅會說7月升息兩碼，還會向市場暗示9月還會升息兩碼，而這部分在上週五後都已被市場反應。

此外，台灣央行也將在明天召開利率決策會議，法人預估，基於央行不希望美台兩國利差擴大，導致新台幣匯率走勢太弱，進而引發輸入性通膨，預計本週理監事會議央行將會升息一碼。（編輯：張良知）1110615