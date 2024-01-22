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台股站上17800點 法人：後市觀察美科技股財報

2024/1/22 19:43
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（中央社記者賴言曦台北22日電）台股今天開高走高，指數終場收在17815.10點，上漲133.58點，創今年1月3日來收盤新高。法人分析，台股短線型態翻多，隨著美股將進入科技股財報週，相關數據及展望將是市場留意重點。

台股今天開高震盪，最高攻至17869.07點，尾盤資金持續湧向AI類股，加上台積電走穩，支撐指數終場收在17815.10點，上漲133.58點，漲幅0.76%，成交值新台幣3956.45億元。

三大法人今天合計買超320.88億元，分別為自營商買超19.45億元，投信買超10.74億元，外資及陸資買超290.69億元。

觀察外資今天買超前10名個股，以加碼英業達2萬7941張居冠、聯電2萬5233張居次，接著是台積電1萬8517張，其餘依序為中信金、復華台灣科技優息、元大高股息、亞力、國泰永續高股息、元大台灣50、緯創。

外資賣超前10名個股中，調節群創2萬6688張居冠、宏碁1萬7367張居次，接著是長榮航1萬6325張，其餘依序為台新金、鴻海、開發金、第一金、玉山金、台企銀、台泥。

華南永昌投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時分析，台積電18日法人說明會提到人工智慧（AI）占整體營收的比例將快速成長，加上AI伺服器大廠美超微電腦（Super Micro Computer）股價強漲35.94%，兩波利多帶動AI族群強勢表態。

儲祥生分析，雖然外資仍持續加碼台股，但台積電今天盤中翻黑，顯示這波漲多後，資金出現短線獲利賣壓，後續除了觀察基本面是否持續有利多釋出外，也要看外資會不會持續買超台積電。

投顧法人分析，台股連2個交易日站穩所有均線，短線型態翻多，且外資持續回籠，帶動新台幣升值，隨著美股即將進入科技股財報週，包括特斯拉（Tesla）、英特爾、Netflix、IBM、德儀（TI）、艾司摩爾（ASML）等將公布財報，加上美國聯邦準備理事會（Fed）預計30日至31日召開今年首場決策會議，相關動態為市場後續觀察重點。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130122

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