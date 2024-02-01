台積電尾盤爆量收平 台股拉升上漲78點

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（中央社記者潘智義台北1日電）台股今天早盤反彈觸及17900點後震盪壓回翻黑，不過台積電最後一盤爆出7109張大量拉高3元，收在628元平盤，加權指數尾盤急拉終場上漲78.55點，重回17900點之上。

加權指數終場收在17968.11點，上漲78.55點，漲幅0.44%，成交值新台幣3069.46億元。

由於美國科技股走弱，台積電今天盤中最多下跌9元，但尾盤回穩、最後一盤爆大量拉升至平盤628元作收；聯電收49.05元，漲0.05元；昨天召開法人說明會的聯發科今天收在930元，下挫3.73%；大立光收2435元，下挫2.21%。

神盾收購矽智財（IP）廠乾瞻科技題材延燒，波段漲幅可觀，不過去年第4季每股虧損3.03元，今天股價震盪收269.5元，下挫0.92%；集團股安國收強攻185.5元漲停板；政策受惠概念股華城收在漲停板488元，再創歷史新高。

紅海航運緊張之際，貨櫃股長榮宣布4項投資共砸167億元拓展歐洲海運股權，股價收在157元，上揚4.32%；陽明收49.15元，漲2.72%；萬海收49.65元，漲1.53%。

台中商銀董事長王貴鋒涉夥同租賃公司負責人周哲男、台中銀經保負責人賴女花公款奢華度日，3人遭檢方聲押後，王貴鋒以1500萬元交保，並限制住居、出境與出海。台中銀今天收在15.3元，下挫2.55%，成交量爆出9萬1562張大量，為今天上市櫃股票成交量第4大。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，雖然美國聯準會利率會議後美股大跌，但台股相對抗跌，一方面是前一交易日已領先反應，另外在農曆年前觀望氣氛下，小股票上演軋空行情，外資似乎也不急著賣股，大盤跌勢不重。

儲祥生認為，台股在農曆封關前觀望氣氛下，以個股表現為主，農曆新年長假期間美股表現，將左右年後台股走勢。（編輯：張良知）1130201