聯準會升息3碼符合預期 美股連5黑止步

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美國聯邦準備理事會15日宣布升息3碼，為1994年以來首見。美股止跌反彈，道瓊工業指數指數上漲303點，止住連5黑跌勢。圖為紐約證券交易所。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年6月16日

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美股今天反彈，道瓊指數上漲303點，與標普500指數一同止住連5黑跌勢。聯準會為壓制通膨而升息3碼，為28年來首見，但主席鮑爾示意如此升幅並非常態，投資人稍微安心。

3大指數幾乎全天保持在平盤以上，道瓊工業指數終場上漲303.7點，漲幅1%，收在30668.53點。標準普爾500指數勁揚54.51點，漲幅1.46%，收在3789.99點。以科技股為主的那斯達克綜合指數強彈270.81點，漲幅2.5%，收在11099.15點。

勞工部上週公布，美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創1981年12月以來新高。投資人迅速調整預期，研判聯邦準備理事會（Fed）本週例會將決議升息3碼（0.75個百分點），有別於5月升息2碼。結果確實如此，聯邦資金利率目標區間重返2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前的1.5%至1.75%。

鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，升息3碼並非常態，7月底決策會議很可能升息2碼或3碼。這番說詞緩和部分投資人認為聯準會可能更積極升息的憂慮。

道瓊指數與標普500指數一掃連5黑陰影，後者11大類股除能源股外全數收紅。

多檔指標科技股一吐悶氣，影音串流一哥Netflix股價大漲7.5%，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）與電動車大廠特斯拉（Tesla）漲幅都超過5%，臉書（Facebook）母公司Meta股價勁揚3.4%，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅都達2%以上。

費城半導體指數上漲1.77%。台積電美國存託憑證（ADR）漲逾2.2%。

與景氣連動密切的股票普遍走揚，波音（Boeing）股價漲逾9.4%，在道瓊指數30檔成分股中一馬當先。銀行股甩開近期因投資人擔憂經濟衰退而引發的沉重賣壓，標普500指數金融族群漲逾1.2%。

債市方面，美國公債擺脫近幾週頹勢，買氣再現，備受關注的10年期券種價格上漲，殖利率從昨天創11年來新高的3.48%降至3.39%。

過去兩年，美股在COVID-19大流行期間受寬鬆貨幣政策加持而屢創歷史新高。近幾個月情況丕變，聯準會眼見通膨居高不下而積極緊縮貨幣政策，美股波動加劇，科技股慘遭拋售，標普500指數13日正式步入熊市（空頭市場），也就是從前波高點回檔逾20%。

聯準會3月升息1碼，基準利率脫離COVID-19大流行後趨近零的水準；5月升息2碼，為2000年5月以來首見；這次一口氣升息3碼，為1994年11月以來首見。

制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明提到，官員預期聯邦資金利率目標區間持續升高將是適當的，且「堅定致力」讓通膨率重返2%目標。

根據聯準會最新預測，18名官員全數預期聯邦資金利率目標區間今年底將升到3%以上，中位數約為3.375%，也就是說，今年剩餘4場例會還會升息1.75個百分點。相較之下，多數官員3月預測今年底基準利率將升到1.875%以上。

美股近期盤勢不穩，經濟衰退憂慮徘徊不去是主因之一。美國首季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮1.5%，本季若再負成長，將符合技術性衰退定義，而且少了貨幣刺激，衰退時間可能比2020年上半年經濟活動因COVID-19疫情爆發而大規模停擺還長。

美國面臨40年來最嚴重通膨威脅，民眾荷包縮水，經濟數據逐漸亮起紅燈。

密西根大學上週公布，美國6月消費者信心指數初值驟降14%，來到歷來最低點50.2，民眾通膨預期心理顯著升溫。商務部今天公布，美國5月零售銷售月減0.3%，今年首見衰退，主要受汽車銷售銳減影響。

美股今天雖止跌反彈，3大指數近半年表現仍低迷。道瓊指數年初以來累計下跌15.6%，處於技術修正；標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別接近20.5%、29.1%，深陷熊市。（編輯：陳正健）1110616