美股反彈收紅 法人：15616點可望成台股短期低點

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（中央社記者賴言曦台北16日電）美國聯邦準備理事會（Fed）為抑制通膨宣布升息3碼，但主席鮑爾示意如此升幅並非常態，投資人稍微安心，美股15日反彈收紅；法人認為，美國升息結果釋出，不確定因素降低，台股有機會跟著反彈，15616點可望成為短期低點。

美國勞工部10日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，創1981年12月以來新高，投資人迅速調整預期，研判美國聯準會本週例會將決議升息3碼（0.75個百分點），結果也確實如此。

鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，升息3碼並非常態，7月底決策會議很可能升息2碼或3碼。這番說詞緩和部分投資人認為聯準會可能更積極升息的憂慮。

道瓊指數與標普500指數一掃連5黑陰影，道瓊工業指數終場上漲303.7點或1%，收在30668.53點。標準普爾500指數勁揚54.51點或1.46%，收在3789.99點。

另外，科技股那斯達克指數揚升270.81點或2.50%，收11099.15點；費城半導體指數上漲47.66點或1.77%，收2737.54點。

台股方面，晶圓代工龍頭台積電去年第4季現金股利將在今天除息，每股配發現金股利新台幣2.75元，但市場昨天棄息壓力浮現，外資法人賣超近1.38萬張，6月累計賣超8.58萬張。

另外，中央銀行今天將召開今年第2季理監事會議，因是在美國聯準會宣布利率決策會議內容後登場，對於央行這次是否會繼3月中旬升息1碼（0.25個百分點）後，再度升息，市場均屏息以待。

法人認為，雖然美國聯準會這次升息3碼，但鮑爾會後談話還算溫和，且美股先前已反映升息恐慌，因此15日得以反彈收紅；台灣央行下午雖然可能也會升息，但對台股影響力較小，預料加權指數今天有反彈機會。（編輯：郭無患）1110616