華府智庫：北京以鄰為壑政策 加劇全球通膨

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華府智庫指出，北京當局為阻止國內肥料、豬肉和鋼價上漲，偷偷祭出管制措施和關稅，也助長全球通膨。圖為山西農民替無人機添加肥料。（中新社）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）華府智庫指出，俄羅斯入侵烏克蘭，製造糧食危機並推升能源價格，固然帶動全球通膨；但北京當局為阻止國內肥料、豬肉和鋼價上漲，偷偷祭出管制措施和關稅，也助長全球通膨。

CNBC報導，華府智庫「皮特森國際經濟研究所」研究員鮑恩（Chad Bown）和王依玲（Yilin Wang，音譯）上週在報告中寫道：「俄羅斯在烏克蘭發動戰爭對區域帶來震撼衝擊，也導致全球糧食危機。俄羅斯擋下其他地方農民所需的肥料出口。烏克蘭扮演非洲和中東糧倉的角色也被摧毀。」

兩人在報告中指出：「不過，全球糧食安全還有一個尚未受到重視的風險。」

報告中寫道：「中國的問題是，行事仍像小國。它的政策經常能在國內產生預期的效果，像是降低產業或一群農民的投入成本，或增加其他人的報酬。不過，它們也可能是以鄰為壑，中國選擇政策來解決國內問題，卻將成本轉嫁給其他地區的人。」

在需求攀升和能源價格上漲的帶動下，中國和世界各地的肥料價格去年開始上揚，但在俄烏戰爭之後，肥料價格飆得更高。

北京當局去年7月下令中國主要公司暫停肥料出口，以確保國內化肥供應。10月肥料價格繼續攀升，當局開始對出口施以更多強制審查。根據路透社報導，這些管制一直持續到今年，至少將維持到夏末。

報告中寫到：「這些非關稅壁壘措施讓中國肥料出口大幅減少。隨著更多產量留在國內，中國肥料價格保持穩定，甚至開始下滑。」這種現象和世界其他地區肥料價格持續飆漲至去年的兩倍以上，形成鮮明的反差。

全球豬肉價格2018年開始上漲，當時占全球豬肉供應量5成的中國爆發非洲豬瘟，豬隻大幅減少。

中國境內4成畜養的豬隻遭到撲殺，國內豬肉價格在2019年底漲了一倍以上。根據皮特森國際經濟研究所，全球豬肉價格也跟著上漲25%，因為中國進口更多的豬肉。

這兩位研究員指出：「中國透過進口，降低國內2019年開始出現的價格壓力，最近才停止。這些政策都對世界其他地區帶來衝擊。」

報告中還說，北京2020年也調降豬肉進口關稅，此舉可能會造成其他地區的消費者面臨價格上揚，因為供應減少。

然而，隨著豬瘟問題緩解，中國當局今年再度調高進口關稅。

報告中寫到：「在當前全球肉品價格高漲的情況下，倘若中國的關稅意外地釋出世界的供應量，將有助於緩解中國以外地區消費者面臨的豬肉價格壓力。這可能是意外獲得的好處。」

中國宣布為了達成淨零排放目標，未來將減少國內鋼鐵產量後，中國和世界各地鋼價過去幾年加速上漲。

為了壓低國內節節攀升的鋼價，當局去年解除廢鋼進口管制，也實施好幾輪的出口限制，並調高5項鋼鐵產品出口稅。今年3月，中國鋼鐵價格比實施管制前滑降了5%。

皮特森國際經濟研究所的這兩位研究員在報告中指出：「然而，就跟肥料的例子一樣，這些減少的價格是世界其他地區付出代價的結果，中國以外的其他地區鋼鐵價格仍然攀漲。令人關切的是，世界和中國鋼價自2021年開始浮現的差距日益擴大。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110502