聯準會升息之餘準備縮表 政策緊縮衝擊難料

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（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）美國聯邦準備理事會（Fed）為壓制通貨膨脹，除持續升息外，本週預料將公布縮減9兆美元資產負債表規模的計畫，COVID-19疫後時期貨幣政策加速緊縮的衝擊難料。

2020年3月，聯準會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後大舉收購美國公債、房貸擔保證券（MBS）等資產，支撐風雨飄搖的經濟與金融市場。這段期間，聯準會資產負債表規模膨脹逾一倍，俗稱 量化寬鬆 量化寬鬆小百科 量化寬鬆（英語：Quantitative easing，簡稱QE）是一種非常規貨幣政策，由國家貨幣管理機構（通常是中央銀行）以公開市場操作，提高實體經濟環境的貨幣供應量，相當於間接增印鈔票。

2008年金融海嘯後，美國推出過三輪量化寬鬆，實施至2014年10月結束。 資料來源：維基百科 看更多 關閉 （QE）的購債措施今年3月退場後， 縮表 縮表小百科 縮表是指銀行減少資產負債表規模。





聯準會過去在量化寬鬆（QE）時期大量買入美國公債、房貸抵押證券（MBS）與機構債券等資產，造成資產負債表迅速膨脹。





隨著市場復甦持穩，聯準會除透過升息外，另一方面透過縮減資產負債表，實施瘦身計畫，收緊市場資金。 看更多 關閉 箭在弦上。

2008年金融海嘯過後，聯準會也在短期利率逼近零的環境中購債，以期壓低長期利率，達到刺激經濟成長的效果。隨著經濟復甦，聯準會2014年停止擴張資產負債表，但再投資債券到期收益，直到2017年才被動贖回，持有的債券到期後沒有再投資，資產負債表規模縮小。

華爾街日報報導，聯準會這次縮表主要沿襲上次做法，採取被動形式，但這次被動贖回的規模與速度將超越5年前，對金融市場的影響可能更劇烈。

聯準會上次縮表時，官員因對效果沒把握，起初設定每月縮表100億美元的上限，時隔一年才提升到500億美元。

聯準會官員近期示意，這次縮表每月將讓950億美元債券到期，包括600億美元公債、350億美元房貸擔保證券。縮表可能從6月啟動，幾個月後就訂出新上限，而非上次的一年。

此外，聯準會2017年9月宣布啟動縮表時暫停升息，以免一次例會處理太多事。這次縮表計畫出爐的背景截然不同。聯準會今年3月升息1碼（0.25個百分點），基準利率脫離COVID-19大流行後趨近零的水準，投資人預期官員5月3日至4日集會將決議升息2碼，為22年來首見。

5年前，美國通膨率略低於聯準會設定的2%目標，聯準會官員從容不迫，決定縮表部分出於政治考量。當時聯準會持有大量資產漸不受歡迎，部分國會議員認為這類非傳統貨幣刺激隱藏預算赤字嚴重的成本，聯準會官員為減輕相關疑慮，想證明他們可逆轉量化寬鬆。

這回聯準會急著撤除COVID-19大流行期間的刺激措施，原因是通膨居高不下。聯準會偏好參考、剔除食品與能源的3月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增率達5.2%，接近1983年以來最高點。

投資銀行派杰（Piper Sandler）經濟學家預估，聯準會今年將縮減資產負債表規模約6000億美元，明年縮表1兆美元。官員討論未來3年內縮表約3兆美元，相較之下，2017年至2019年僅縮表8000億美元。

5年前，聯準會未曾認真思考被動贖回之餘主動出售債券。今年3月，官員認為他們最終可能需要在公開市場上出售部分房貸擔保證券。

部分研究顯示，聯準會購債產生的最大效果並非減少債券供給，而是暗示聯準會短期內不會升息。情況若是如此，透過縮表增加債券供給產生的效果可能有限。

美國首季經濟在通膨炙熱、聯準會緊縮貨幣政策的局面下萎縮，金融市場近期陷入動盪。報導寫道，現實情況是沒有人確知逆轉量化寬鬆對經濟與市場的衝擊為何，這可能影響聯準會為讓經濟與通膨降溫而升息的盤算。（編輯：郭中翰）1110502