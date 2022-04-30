台股下週觀望美升息動態 聚焦電信三雄法說會

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（中央社記者賴言曦台北30日電）美股四大指數29日受亞馬遜股價拖累收黑；市場聚焦下週美國公開市場操作委員會會議後，是否如預期升息2碼；台股下週將迎來電信三雄法說會，各公司也將陸續公布今年首季財報。

美國商務部29日公布美國聯準會關注的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數3月年增幅6.6%，月增幅改寫2005年來紀錄，但由於美國3月核心PCE通膨增幅較上個月弱，也帶來通膨達頂點的期望。

市場屏息以待美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）的利率決策會議，外界預料5月3日至4日官員集會後宣布升息2碼大勢底定。

對通貨膨脹、Fed升息的恐慌，加上美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）公布的財報及財測不如預期，除了導致自身股價狂瀉14%，也拖累美股29日重挫。道瓊工業指數崩跌939.18點或2.77%，收32977.21點；標準普爾500指數下跌155.57點或3.63%，以4131.93點作收。

以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫536.89點或4.47%，報2919.7點，創13年來最慘單月表現。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.4%，4月跌幅接近10.9%。

而台股29日在台積電等電子股及航運股助攻下，終場上漲172.8點，以16592.18點作收，成交量新台幣2561.04億元。不過台股本週跌深，導致週線、月線均收黑，4月重挫達1101點，跌幅6.22%。

三大法人29日合計買超台股60.12億元。自營商賣超15.18億元，投信買超10.46億元，外資及陸資買超64.84億元。

法人表示，台股已為美國聯準會升息恐慌提前反應，利空出盡有望，預料下週美國聯準會決策會議前，市場會因觀望而讓台股先呈走勢震盪，待決策會議結束後指數有望反彈，整體而言先苦後甘。

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展望下周台股上市櫃公司動向，包含電信三雄中華電信、台灣大、遠傳，以及環球晶、台新金等將舉行法說會。另外，各上市櫃公司必須在5月15日前公布今年第一季財報，預料下週各公司將陸續公布今年首季獲利表現。

法人認為，台股市場本週開始對利多消息有正向反應，一甩先前公司獲利正向卻沒反應在股價上的情況，預料法說會、財報如有利多消息公布，將有望為個股表現帶來支撐，跌深股有望迎來反彈契機。（編輯：郭無患）1110430