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美股大跌939點 那指創13年來最慘單月表現
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美股大跌939點 那指創13年來最慘單月表現

2022/4/30 07:03（4/30 07:16 更新）
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美股當地時間29日大跌，道瓊工業指數重挫939點；那斯達克綜合指數跌逾4%，4月跌幅超過13%，創13年來最慘表現。圖為時報廣場那斯達克交易中心外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月30日
美股當地時間29日大跌，道瓊工業指數重挫939點；那斯達克綜合指數跌逾4%，4月跌幅超過13%，創13年來最慘表現。圖為時報廣場那斯達克交易中心外觀。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月30日
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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美股道瓊指數今天大跌939點，亞馬遜股價狂瀉14%，拖累那斯達克指數跌逾4%，為慘烈的4月劃下句點。科技股一蹶不振，那指單月跌幅超過13%，創13年來最慘表現。

3大指數午盤一路下探，道瓊工業指數終場重挫939.18點，跌幅2.77%，收在32977.21點。標準普爾500指數大跌155.57點，跌幅3.63%，收在4131.93點。以科技股為主的那斯達克綜合指數慘跌536.89點，跌幅4.17%，收在12334.64點。

回顧4月，美股受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化、俄烏戰爭延燒、供應鏈亂局難解以致通貨膨脹居高不下、聯邦準備理事會（Fed）示意積極緊縮貨幣政策等因素打擊，投資人操作趨於保守，兩年多來受惠於低利環境的科技與成長股首當其衝。

道瓊指數4月累計下跌4.9%。標普500指數週線連4黑，單月重挫8.8%，為2020年3月COVID-19開始大流行以來最慘紀錄。受科技股拖累，那斯達克指數同期跌幅近13.3%，創2008年10月金融海嘯肆虐以來最糟單月表現。

電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com）股價跌逾14%，創2006年以來最大單日跌幅。受網路消費降溫、供應鏈混亂拉高成本影響，亞馬遜昨天公布上季虧損，為7年來首見，本季營收預測也不樂觀。

蘋果公司（Apple）上季業績雖優於市場預期，但高層示警中國COVID-19疫情升溫擾亂供應鏈，蘋果本季多達80億美元營收受阻礙，股價聞訊下挫約3.7%。

費城半導體指數大跌4.47%，30檔成分股全面收黑，月線跌幅擴大到14.8%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.4%，4月跌幅接近10.9%。

英特爾（Intel）本季財測黯淡，股價大跌6.9%，為費半表現最差的成分股。輝達（NVIDIA）與超微（AMD）跌幅分別達6.2%、4.6%。

這個財報季，多檔指標科技股在財報公布後慘遭拋售，除亞馬遜外，影音串流巨擘Netflix（網飛）上週公布逾10年來首度流失訂戶後單日股價暴跌35%也是一例。這些股票在基準指數中所占權重較高，股價起伏對大盤表現影響甚鉅。

4月另一樁大新聞是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）入股社群媒體推特（Twitter），且達成收購協議。馬斯克近期賣股套現，以致特斯拉單月股價下挫19%；推特則大漲27%，表現在標普500指數中一馬當先。

這些科技股過去10年風光不已，也是協助美股擺脫COVID-19疫情爆發初期谷底、過去兩年屢創歷史新高的領頭羊，如今在聯準會為壓制通膨而緊縮貨幣政策時淪為投資人提款機。

其中，由臉書（Facebook）母公司Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet組成的FAANG股票一個月來市值蒸發超過1兆美元。

美股財報季4月中旬開跑以來，標普500指數近半成分企業已公布財報，約8成業績優於市場預期，卻難擋沉重賣壓。

美國今年首季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮1.4%，主要受貿易逆差擴大、企業回補庫存影響，物價漲勢猛烈之際，消費支出與企業投資依舊旺盛。但許多投資人擔心聯準會積極升息可能導致美國經濟陷入衰退。

最新數據顯示，美國3月消費支出月增1.1%。聯準會偏好參考、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增5.2%，漲幅小於2月的5.3%，通膨略見緩和跡象。

下週重頭戲是聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議。芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，投資人預期聯準會3月中升息1碼（0.25個百分點）後，5月3日至4日官員集會後宣布升息2碼的機率接近100%。（編輯：周永捷）1110430

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