今年以來台股跌掉1626點 台股基金全負報酬

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）4月台股大跌逾千點，指數摜破年線以下，台股基金績效表現乏力，今年以來台股回檔修正1626點，跌幅約8.93%，根據統計，今年以來全體台股基金績效表現難逃虧損命運，皆呈現負報酬。

根據Lipper統計，今年以來全體台股基金績效表現皆呈現負數，若拉長1年期來看，僅10檔基金維持正報酬，表現最好的前4檔台股，報酬率僅達2%以上。

但如果拉長至2年期間來看，績效表現最好的前5檔台股基金，包括新光台灣富貴、新光大三通、野村優質S型、野村優質累積型、及統一黑馬等，報酬率均突破100%以上，相較同期間加權股價指數僅54.67%表現亮眼。

法人表示，進入5月後，隨美聯準會釋出升息態度、報稅季延長，市場有機會從觀望態度，重返電子股撿便宜，台股基金績效表現可望一掃陰霾，新光投信建議，5月布局台股，把握趁「年線以下進場」，「定期定額布局」兩大心法，穩健投資人持有2年以上台股基金，仍有不錯的報酬率。

新光台灣富貴基金經理人南震杰表示，這波台股從3、4月跌深下來，目前俄烏戰爭持續時間超越原本預期，後續景氣受到通膨持續擴大影響，需求有減弱的風險，加上利率上升帶動期望報酬率上升，同時間企業獲利受到需求減少影響，獲利成長可能停滯，預估5月台股大盤仍維持大箱型震盪格局。

南震杰預估，第2季電子股利基族群有機會出頭，半導體上游的矽晶圓、ABF載板等利基族群，景氣能見度都相當遠，預估2022矽晶圓與ABF載板供需缺口擴大，未來營收獲利加持，更有利於中長線投資，另外，IC設計族群，受到前波台股重挫，許多IC設計族群股價跌深，現階段反而是低接網通、車用等IC設計族群的良機。

至於電子下游族群，則看好伺服器、電動車，同樣基本面佳，具備長線成長題材，未來股價表現不看淡，投資人不妨趁現階段股價逢低，透過台股基金定期定額布局。

安聯投信台股團隊表示，在總經面不利的大環境下，基本面又有諸多雜音與不確定性的情況下，第2季宜保守看待，現階段對於下半年基本面難估算，因此布局步調上宜更審慎，題材上更聚焦在高成長動能、但低本益比、評價面浮現的相關族群，如特殊應用晶片（ASIC）、載板等。（編輯：楊凱翔）1110429