台股4月重挫1101點 法人：美升息後有利反彈

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（中央社記者潘智義台北29日電）美股費城半導體指數勁揚5.58%，帶動台積電等電子股反彈，台股今天上漲172.8點，但累計4月重挫達1101點。法人認為，美國聯準會升息後，有利台股出現反彈。

台股今天早盤攻上16663.66點，盤中回補4月27日空方跳空缺口，終場收在16592.18點，上漲172.8點，漲幅1.05%，成交值新台幣2554.92億元；台股本週週線收黑432.91點，4月月線更重挫1101.29點，單月跌幅達6.22%。

據統計，外資4月累計賣超金額達2660.43億元，正是造成台股4月重挫1100點的主因；此外，而台股4月電子股急跌下殺，也造成投資人出現恐慌性停損賣壓，融資餘額銳減，4月截至28日止，融資餘額大減128.66億元，且賣壓多集中在最後一週。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股連續兩天反彈，短線仍可期待反彈延續；但下週將遭遇美國聯準會（Fed）宣布升息，可能對台股造成壓力。待宣布升息後利空出盡，台股才有機會上演正式反彈。

黃國偉指出，聯準會的緊縮貨幣政策是目前影響盤面最大的利空，只要過了升息時點，就暫時沒其他大利空，俄烏戰事發展、中國封控目前影響應該都比美國升息小。

不過，他認為，若5月中國封控管理放寬，台廠也能復工，搭配聯準會宣布升息兩碼，利空出盡，將有利營造更好的反彈空間。（編輯：張良知）1110429