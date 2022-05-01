金管會：再增超逾防疫險負擔 影響保險公司清償力

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（中央社記者蘇思云台北1日電）金管會表示，保險公司基於社會責任，已就確診者居家照護等情形放寬理賠標準，承擔許多超過原保險契約約定的風險；因此不能再以防疫政策的改變，增加超逾契約約定的額外負擔，否則將影響保險公司清償能力。

台灣COVID-19確診人數近期大幅攀升，保險業者掀起保單改版潮。立法院財委會2日將邀金管會主委黃天牧就「如何加強防疫保單之監理，以落實消費者及股東權益保障」進行專題報告，並備質詢。

金管會今天提出的書面報告指出，中央流行疫情指揮中心公布5月1日本土個案之單日確診數為1萬6936人，由今年度本土病例8萬9990例分析，確診者中高達99.72%為輕症或為無症狀；指揮中心指出，當總人口的15%到20%（約460萬人）確診時，代表台灣進入與病毒實質共存階段。

金管會表示，目前防疫政策已由清零轉為共存，單日確診數也由個位數暴增到破萬人，且仍呈現增長趨勢，風險態樣已顯著轉變，已超逾原商品設計時所評估的風險承擔量能，因此保險公司紛紛調整保險商品，作為因應。

金管會指出，自2020年3月開辦迄今，保險公司已承擔上千萬件的防疫保單。保險公司基於社會責任，如前所述，已就確診病患須轉至集中檢疫所、防疫旅館或居家照護等情形放寬理賠標準，承擔許多超逾原保險契約約定的風險。

金管會表示，因此不能再以防疫政策的改變，增加超逾契約約定的額外負擔，否則將有影響保險公司清償能力之虞，進而對非屬防疫保險保戶產生不公平現象。

金管會指出，現階段整體產險業資本適足性（包括資本適足率與淨值比率）尚屬健全，如果確診人數持續攀高，理賠支出也相應大幅增加，保險公司資本適足性將面臨挑戰。

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金管會表示，除了督促保險公司確實依據保險契約履行保險責任外，並已函請保險公司針對承作防疫相關保險商品的辦理情形，及對公司財務面的影響，定期向董事會提具專案報告，以利董事會掌握公司經營狀況。

金管會指出，針對近期確診人數增加，導致保險契約核保、續保及理賠等問題，已要求保險公司應加派人力儘速辦理核保、理賠事宜，並安排專人提供防疫保險商品相關諮詢及爭議處理服務。至於目前相關核保、續保及理賠的爭議，仍須依公司核保政策及保險契約約定辦理。（編輯：蘇志宗）1110501