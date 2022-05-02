防疫保單成產險業壓力 理賠擴大解釋恐成絕響

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（中央社記者謝方娪台北2日電）COVID-19疫情升溫，防疫保單理賠壓力加劇，產險業憂心將陷入財務危機。金管會主委黃天牧表示，若保險公司出現財務壓力，股東掏錢增資是第一要務；他也暗示，隨著防疫政策變化，未來防疫保單理賠擴大解釋的部位已經不多。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾瘋搶防疫保單，不過在防疫政策大幅轉變下，防疫保單投保、續保及核保都產生爭議，產險業者也因防疫保單危險發生率大增、理賠大增下，資本適足率恐因此大幅下滑。

黃天牧今天赴立法院財委會針對「如何加強防疫保單監理以落實消費者及股東權益保障」進行專題報告並備質詢，他在會前接受媒體聯訪時表示，產險業清償能力一向較好，RBC（資本適足率）都在數百以上，目前還不會用「危機」形容產險公司面臨的情況。

不過他坦言，現在風險態樣已和以前不同，若防疫保單出險數字不斷增加，產險業在財務上的確會有影響、壓力，現在除了業者已經承保的量，還有「現在在途」、即核保中的保單，整體影響程度還需密切觀察。

黃天牧說，若保險公司資本適足率大幅下滑、出現財務壓力，為符合監理規範，股東掏錢增資應該是第一要務；此外，保險公司先前有提存一定準備金，在符合一定條件下，保險公司可向金管會保險局申請沖抵，不過他也直言「準備金金額並不算太多」。

目前產險業提存重大事故準備金水位為新台幣161億元、危險變動準備金為320億元，若要申請沖抵，是依各家公司各自提存的金額，即各公司先前提存多少部位，最高就沖抵多少部位。

黃天牧強調，因應防疫政策調整，從2020年至今，金管會均有協調業者針對防疫保單理賠從保戶立場作解釋，希望盡量在符合企業精神的前提下提供保戶保障，「但現在事情變化比較快，我們必須有些底線和原則」，換言之，未來防疫保單理賠再擴大解釋的部位已經不多。

黃天牧指出，現在居家隔離和確診數字大幅增加，和1、2年前疫情剛擴散時定義的風險態樣已不相同，保險公司針對已承諾保戶的權益還是必須維持承諾，不過現階段對疫情的調適方向已出現變化，「我們也會在這部分做一些原則上的堅持」。（編輯：楊蘭軒）1110502