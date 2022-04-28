疫苗打氣回升 疫苗險雙週暴增逾百萬件投保量

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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會統計，疫苗險承保件數近兩週暴增108萬件，更勝過一般法定傳染病防疫險的94萬件，主因疫情升溫，民眾施打第3劑疫苗意願提高，另民眾搶購隔離和確診定額補償的防疫保單，也帶動疫苗險買氣。

防疫保單主要分為一般法定傳染病防疫險和疫苗接種險2種類別，前者主要是針對保戶遭隔離、確診COVID-19給予定額補償或住院日額給付，後者主要針對保戶施打COVID-19疫苗後出現不良反應或不良事件，給予醫療補償或喪葬費用保險金。

金管會統計顯示，今年截至4月25日為止，一般法定傳染病防疫險承保件數達213萬5214件，保費收入達新台幣16.09億元，理賠件數1萬6961件，理賠金額7.64億元。相比11日統計，一般法定傳染病防疫險承保件數大增94萬件。

日前疫情升溫，民眾瘋搶提供隔離和確診定額補償的防疫保單，帶動一般法定傳染病防疫險承保量攀升，也因危險發生率大增，產險業者已全數下架有提供隔離和確診定額補償的防疫保單，改版新上的保單均以保障確診者中重症醫療為主，不再提供標榜「隔離和確診就賠」的防疫保單。

今年截至4月25日為止，疫苗險承保件數為179萬2635件，保費收入5.12億元，理賠件數1955件，理賠金額0.7億元。值得注意的是，相比11日統計，疫苗險承保件數近兩週暴增108萬件，更勝過近日掀起「防疫保單搶購之亂」的一般法定傳染病防疫險買氣。

金管會保險局主秘蔡火炎分析，主因近日本土疫情再起，民眾施打第3劑疫苗意願提高，施打疫苗人數和投保疫苗險人數會有正向關係，因此疫苗險買氣在近兩週有顯著回溫的跡象。

產險主管則指出，近日民眾瘋搶針對隔離和確診提供定額補償的防疫保單，也有民眾因此順便投保疫苗險，即近日本土疫情大幅升溫、防疫政策走向大改之下，民眾對投保防疫相關保險商品需求度明顯增溫。

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另先前富邦產險大批保戶控訴，辦理信用卡自動扣款的防疫保單遭富邦產通知不續保，有違業務員承諾，富邦產險26日傍晚決議，富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾是富邦產險必須扛下的責任，將有條件受理續保，但又引起外界關注保經代通路進件遭排除，是否違反公平待客。

對此爭議，蔡火炎今天下午在金管會例行記者會表示，富邦產險日前已針對業務員通路續保件爭議發布聲明，針對保經代通路續保件部分，富邦產險目前還在和保經代溝通、處理中，公司應會盡快對外界說明結果。（編輯：楊凱翔）1110428