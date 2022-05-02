產險拒防疫險重複投保件 金管會：程序沒有不對

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（中央社記者謝方娪台北2日電）防疫保單承保風險大幅升溫，產險業者採取核保加嚴應對，針對重複投保多家防疫保單的客戶將不予承保。金管會表示，保險公司本來就有機制可確認客戶是否重複投保，在核保程序上沒有不對。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速升溫，產險業者防疫保單承保風險大幅上揚，為避免防疫保單衍生財務風暴，產險業者陸續進行核保加嚴、拒絕重複投保件等程序，但也引起部分民怨。

金管會主委黃天牧今天在立法院財委會前接受媒體聯訪時表示，保險業本來就有核保機制，就像銀行進行授信，可查詢借款客戶有無向其他銀行借錢；現在保險公司看見財務可能面臨的情況，更審慎管控風險，保險公司本來就可向產險公會確認投保客戶有無至其他保險公司投保，在核保程序上沒有什麼不對。

金管會保險局長施瓊華指出，保險公司推出的防疫保單是商業保險，保險公司在核保管控上會考慮風險，業者發現市場上很多人重複投保太多張防疫保單，對業者風險管控會產生一定程度的影響，因此業者調整核保政策，是商業保險常用的方法。

為簡化確診通報及居隔單開立流程，確診者自主回報系統5月1日已上線，改由確診者在系統上自行填寫接觸者等資訊，並由校園及職場至系統回傳相關接觸者名冊等，不過若涉及理賠，產險業者憂心會有道德問題。

施瓊華表示，現在改由確診者自主通報，不過CDC（衛福部疾管署）仍有規範採九宮格方式認定密切接觸者，保險公司會確認申請理賠的保戶是否符合相關要件，不過她也坦言「實務執行面有些困難」，產險公會將向各縣市政府提出建議、持續溝通，希望在開立居家隔離書上能讓產險公司更清楚釐清。（編輯：翟思嘉）1110502