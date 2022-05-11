聯準會鷹式升息 學者：央行壓力沉重面臨2大難題

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美國聯準會4日宣布升息2碼，預期6月至少還會再升2碼；學者直言，聯準會的作風將讓台灣央行面臨難題。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會4日宣布升息2碼，預期6月至少還會再升2碼；學者直言，聯準會的鷹式作風將讓台灣央行面臨2大難題，一是升息壓力更沉重，其次是台灣低利時代已久，要掙脫勢必面臨陣痛期，房地產、企業投資也都可能受影響。

美國聯準會4日宣布升息2碼，為22年來首見，且6月起將縮減COVID-19大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表，升息與縮表雙管齊下，壓制處在40年高點的通貨膨脹；聯準會主席鮑爾並在記者會上透露，未來幾場例會應該會維持升息2碼的步調。

「會是個考驗」，台經院所長吳孟道直言，面對美國聯準會接連升息，而且立場相對鷹派，將帶給台灣央行兩大沉重壓力，一是升息決策，二是當升息步調明確後，除了對房地產造成影響，台灣要脫離長達十餘年的低利環境，很可能對產業、民眾消費行為、企業投資帶來衝擊。

升息決策方面，央行立場一向偏鴿，但全世界都走向緊縮，特別是具有指標性的美國聯準會啟動升息循環，台灣很難置身事外。

吳孟道認為，央行6月很可能也得跟進升息，至於升息半碼還是1碼，最大考量還是國內的通膨壓力，如果4、5月消費者物價上漲率（ CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ）持續超過3%，很可能就得升息1碼。

元大寶華董事長梁國源也說台灣「升息是絕對會升」，尤其央行面臨內外夾擊，不只國內通膨升溫，利差因素隨著美國連續升息，下半年對台灣的壓力也會愈來愈大。

吳孟道進一步表示，台灣已經處於低利率非常長的時間，如今央行展開升息腳步，可以預期對房地產的抑制力道會愈來愈重，「壓力一定會出來」；另一方面，現在利率水準還不是那麼高，假如央行連續升息，台灣企業長時間以來已經習慣低利率，未來籌資成本墊高，央行必須審慎關注投資動能是否受影響。

吳孟道直言，當央行連續升息，中長期一定會影響產業投資、民眾消費、房地產景氣，這是利率正常化必然面對的陣痛，也會是政府及央行必須面對的難題。（編輯：林淑媛）1110511