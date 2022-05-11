更多編輯台推薦新聞：
防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
聯準會
新聞專題
聯準會1/150

聯準會鷹式升息 學者：央行壓力沉重面臨2大難題

2022/5/11 10:42（5/11 11:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯準會4日宣布升息2碼，預期6月至少還會再升2碼；學者直言，聯準會的作風將讓台灣央行面臨難題。（中央社檔案照片）
美國聯準會4日宣布升息2碼，預期6月至少還會再升2碼；學者直言，聯準會的作風將讓台灣央行面臨難題。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會4日宣布升息2碼，預期6月至少還會再升2碼；學者直言，聯準會的鷹式作風將讓台灣央行面臨2大難題，一是升息壓力更沉重，其次是台灣低利時代已久，要掙脫勢必面臨陣痛期，房地產、企業投資也都可能受影響。

美國聯準會4日宣布升息2碼，為22年來首見，且6月起將縮減COVID-19大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表，升息與縮表雙管齊下，壓制處在40年高點的通貨膨脹；聯準會主席鮑爾並在記者會上透露，未來幾場例會應該會維持升息2碼的步調。

「會是個考驗」，台經院所長吳孟道直言，面對美國聯準會接連升息，而且立場相對鷹派，將帶給台灣央行兩大沉重壓力，一是升息決策，二是當升息步調明確後，除了對房地產造成影響，台灣要脫離長達十餘年的低利環境，很可能對產業、民眾消費行為、企業投資帶來衝擊。

升息決策方面，央行立場一向偏鴿，但全世界都走向緊縮，特別是具有指標性的美國聯準會啟動升息循環，台灣很難置身事外。

吳孟道認為，央行6月很可能也得跟進升息，至於升息半碼還是1碼，最大考量還是國內的通膨壓力，如果4、5月消費者物價上漲率（CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

看更多
關閉
）持續超過3%，很可能就得升息1碼。

元大寶華董事長梁國源也說台灣「升息是絕對會升」，尤其央行面臨內外夾擊，不只國內通膨升溫，利差因素隨著美國連續升息，下半年對台灣的壓力也會愈來愈大。

吳孟道進一步表示，台灣已經處於低利率非常長的時間，如今央行展開升息腳步，可以預期對房地產的抑制力道會愈來愈重，「壓力一定會出來」；另一方面，現在利率水準還不是那麼高，假如央行連續升息，台灣企業長時間以來已經習慣低利率，未來籌資成本墊高，央行必須審慎關注投資動能是否受影響。

吳孟道直言，當央行連續升息，中長期一定會影響產業投資、民眾消費、房地產景氣，這是利率正常化必然面對的陣痛，也會是政府及央行必須面對的難題。（編輯：林淑媛）1110511

延伸閱讀
經濟成長率能否保4 主計長：27日公布最新預測調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見聯準會升息、新台幣貶至30元不遠？專家揭關鍵情境升息加上打炒房 房仲：市場轉趨觀望第2季挑戰大聯準會放鷹嚇壞市場 央行：提前縮表影響比升息更劇
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀