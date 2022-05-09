經濟成長率能否保4 主計長：27日公布最新預測

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）外界擔心台灣今年內憂外患，經濟成長率是否可能無法「保4」。主計長朱澤民表示，今年第1季經濟成長率概估統計為3.06%，優於預期，先前內部估計今年經濟成長率可能會落在4.02%，27日將根據最新情勢公布經濟預測。

立法院財委會邀請行政院主計總處、審計部以及相關部會就「各政府機關採購快篩試劑亂象」進行專題報告。國民黨立委李貴敏質詢時，就快篩議題砲轟主計總處未善盡職責，砲火十分猛烈。

李貴敏接著質詢國內物價高漲，4月外食費漲至5.56%，詢問朱澤民是否掌握此數字；朱澤民回答，這個數據就是主計總處所發布，根據4月報告，368個查價項目群較3月上漲大概有200項左右，另有100多項下跌。

李貴敏追問，漲價之後會不會回跌；朱澤民回答，那是未來的事情，「我不是神童、我沒辦法預測」。

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民進黨立委郭國文則關切物價高漲、疫情升溫，又有升息壓力，會不會導致消費緊縮，今年經濟成長率無法「保4」。

朱澤民回答，按照先前內部估計，今年經濟成長率可能會落在4.02%，主計總處也將在5月27日召開國民所得評審會，屆時會根據最新情勢公布經濟預測；他並補充，主計總處4月底公布今年第1季經濟成長率概估統計為3.06%，其實還優於預期的3%。（編輯：林興盟）1110509