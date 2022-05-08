聯準會升息、新台幣貶至30元不遠？專家揭關鍵情境

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國聯準會4日宣布升息2碼，股匯市先是激情慶祝，未料隔天一瀉千里，新台幣匯率更隨台股重挫，創近2年新低。匯銀人士分析，除非聯準會下半年持續激烈放鷹，否則新台幣不會太快貶至30元大關。

聯準會4日升息2碼後，股市如同坐大怒神，美股先是大漲近千點，隔天四大指數全部回吐前個交易日漲幅；台灣股匯市也相當慘烈，台股6日一度大跌逾380點，尾盤跌幅稍作收斂，終場下跌287.92點，驚險守住16400點整數關卡。

新台幣匯率盤中則貶破29.7元價位，收盤也重貶1.51角，收在29.66元，創逾22個月新低紀錄。

近一個多月以來，新台幣先是貶破29元整數大關，又迅速闖過29.5、29.6、29.7元價位，如今在聯準會升息2碼的催化下，外界關注新台幣是否很快就會摜破30元整數關卡。

不過匯銀人士分析，以6日新台幣匯率走勢來看，央行防守力道明顯增強許多，在匯價跌破29.7元時，進場調節力道明顯加大，「看來央行也不希望在29.700元後貶太快」。

匯銀人士也提到，出口商手上仍握有不少美元，因此匯價到29.700元上方後，拋匯力道增強，新台幣貶勢得以收斂。

展望新台幣後續走勢，匯銀人士分析，新台幣匯率還是偏貶，畢竟外資沒有匯入，大多短暫買超台股後又轉為賣超，「如果外資沒有回頭，台幣沒有反轉的力道」。

但新台幣即使表現疲弱，匯銀人士認為，在央行防守、出口商適時拋匯之下，預估29.7元至29.8元的區間還是稍有支撐，不會急速貶破30元大關。

匯銀人士接著指出，如果下半年通膨情勢依舊嚴峻，美國聯準會不得不加大升息力道、持續放鷹，帶來更大壓力，新台幣就有可能貶到30元。

外界也關注新台幣持續走貶，是否會落入美國匯率操縱國的指控。台經院所長吳孟道分析，央行不希望看到新台幣短期急貶，因此在市場多少有些拋匯調節；當然「貶值方向也不覺得他（央行）不喜歡」，似乎干預力道不如以前阻升時來得大。

不過吳孟道認為，在國際美元強勢格局下，亞洲貨幣全部都在貶，新台幣貶幅相對部分國家是比較大，但仍比不上跌跌不休的日圓；在此情況下，大家都在貶，央行也不是沒有進場調節阻貶，對於美國還算有理由可解釋，因此不認為匯率報告是眼前太需要擔心的事情。（編輯：黃國倫）1110508