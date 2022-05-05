央行連2月穩匯阻貶 4月外匯存底下探7個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）熱錢大出走，導致台灣近期頻頻上演股匯雙跌的戲碼，新台幣匯率更已貶破29.5元。中央銀行今天公布的4月外匯存底金額續跌至5450.61億美元，下探7個月新低，關鍵就是央行為了穩定匯市，進場拋匯阻貶所致。

央行公布今年4月底外匯存底金額為5450.61億美元，較3月底減少37.09億美元，除了投資運用收益使得外匯存底增加，主要貨幣對美元多呈貶值，以及央行為了維持外匯市場秩序、進場調節，這兩大因素均使外匯存底金額減少。

央行外匯局局長蔡烱民補充，央行連續兩個月進場調節穩定匯市，但4月外匯存底減少金額比3月大，是因為4月主要貨幣對美元貶幅較大，因此折算美元後，外匯存底減少金額擴大。

新台幣今年以來走勢疲弱，4月先是貶破29元整數大關，而後又迅速摜破29.5元價位。「外資是最主要因素」，蔡烱民對此表示，3月股市有漲有跌，4月美股跌勢加重，尤其科技類股跌幅蠻大，台股也受到拖累、跟著走弱；由於外資賣超後大多匯出，新台幣匯率也連帶受影響。

不過5月以來，蔡烱民表示，相較3、4月匯市波動較大，這幾天不只股市比較平穩，匯市似乎也相對穩定。

央行也提供主要國家最新外匯存底金額，中國3兆1880億美元、日本1兆2262億美元、瑞士9860億美元、印度5339億美元，均較上月下滑，新加坡減少金額更達456億美元、外匯存底降至3710億美元。

蔡烱民分析，各國外匯存底減少主要反映資本移動方向，但部分小型開放經濟體如瑞士、新加坡，也可能有央行進場穩匯的因素。

央行今天同步公布4月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6026億美元，約當外匯存底111%，雙創17個月新低。（編輯：黃國倫）1110505