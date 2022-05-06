股匯大逃殺 新台幣重貶1.51角收創逾22個月新低
2022/5/6 18:35（5/6 22:37 更新）
美股崩跌，台灣股匯市6日跟著狂洩，新台幣匯率收盤重貶1.51角，收在29.66元，創逾22個月新低紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北6日電）美股崩跌嚇壞市場，外資大逃殺之下，台灣股匯市今天跟著狂洩，新台幣匯率收盤重貶1.51角，收在29.66元，創逾22個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則爆量至20.875億美元。
台股今天隨著美股重挫跳空大跌，早盤一度大跌逾380點，權值科技股更成為殺盤重心，尾盤跌幅才稍作收斂，終場下跌287.92點，以16408.2點作收，驚險守住16400點整數關卡。
外匯交易員表示，美國聯準會升息沒有想像中激烈，但還是偏鷹，市場需要消化並重新布局，導致台灣上演股匯雙殺。
外資瘋狂匯出，新台幣今天以29.57元開盤後，匯價接連貶破29.6、29.7元價位，盤中最低至29.724元，不過交易員指出，當匯價來到29.700元上方，出口商蜂湧而出拋匯，加上央行不樂見貶破29.7元後還不剎車，進場調節力道明顯放大，使得跌幅逐步收斂。
新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.8角或0.6%，週線連7貶。
外匯交易員分析，美國聯準會鷹派升息、國際美元續強，均加速資金回流美元，眼前看不太到能扭轉新台幣貶勢的關鍵；雖然偏貶趨勢不變，不過台幣在29.8元價位應該會有點支撐，不會馬上看到貶破30元大關的局面。（編輯：潘羿菁）1110506
美股崩跌嚇壞市場，外資大逃殺之下，台灣股匯市6日跟著狂洩，新台幣匯率收盤重貶1.51角，收在29.66元，創逾22個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則爆量至20.875億美元。中央社製圖 111年5月6日
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