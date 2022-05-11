本土疫情升溫 財政部憂3稅收動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北11日電）本土疫情確診數攀高，是否影響民間消費有待觀察，財政部根據4月稅收數字分析，營業稅、娛樂稅與菸酒稅可能會受疫情升溫影響，不過是否會進一步影響全年表現，將持續留意。

財政部今天召開線上記者會，公布4月全國賦稅收入為1352億元、年增1.9%；今年1至4月全國稅收6179億元、年成長3%，財政部統計處副處長陳玉豐表示，前4月的關稅、綜合所得稅、營利事業所得稅、房屋稅、契稅和總稅收，寫下歷年同期新高。

不過近期本土疫情升溫，確診數持續攀高，反映民間消費的娛樂稅，4月實徵1.35億元、呈現年減6.7%，累計前4月實徵5.55億元、年減4.2%。

去年疫情警戒升級至第三級，讓娛樂稅收銳減，年減率達到兩位數，7月減幅高達93.89%、8月也衰退85.62%、9月減少72.13%，直到今年3月才轉微幅正成長0.3%。

陳玉豐表示，統計處持續觀察娛樂稅收情況，1至4月確實有慢慢回溫之勢，但如今疫情趨嚴，5月恐較不樂觀。

4月菸酒稅實徵62.3億元、年增6.5%，陳玉豐說明，菸稅因出廠增加而成長，酒稅成長則是廠商原評估疫情趨緩，進口增加所致，目前數據上雖為增加，但未來也將受疫情升溫衝擊。

此外，房地議題持續備受關注，檢視相關稅目，土地增值稅4月實徵80億元、年減5%，為今年首次單月負成長，桃園市、台南市均年減逾1億元，陳玉豐說明，主要是去年有大額稅款入帳，致基期較高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

契稅4月實徵14億元、年減1億元，以縣市來看，高雄市、新竹縣、新北市稅收略降，陳玉豐說，主因為去年新屋交屋潮和廠房、新建商辦移轉，墊高基期；另外，台中市、台北市分別增加0.55億元和0.2億元。

房地合一稅方面，4月實徵約32億元、年增1.2倍；1至4月實徵約104億元、年增1.1倍；陳玉豐指出，主要是適用房地合一稅制標的增加，稅收穩健成長；以縣市別觀察，與去年同期相比，前4月房地合一稅以台中市增加9.6億元、新北市增加8.3億元、高雄市增加7.5億元，以及桃園市增加5.8億元較多。（編輯：潘羿菁）1110511