艾班尼斯Quad峰會證實李克強賀勝選 批中國高關稅

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）昨天宣誓就任的澳洲新總理艾班尼斯今天在日本東京出席四方安全對話時，批評中國於兩年前對澳洲出口商品課徵高關稅，他並證實接獲中國國務院總理李克強祝賀勝選的賀函。

路透社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）證實，21日曾接獲李克強祝賀他勝選的信函，他將回覆澳洲最大貿易夥伴的領導人。

艾班尼斯在東京告訴記者：「我回到澳洲後，我們會及時地作出適當回應。」他正與美國總統拜登（Joe Biden），以及日本首相岸田文雄和印度總理莫迪（Narendra Modi）共同出席四方安全對話（Quad）。

他表示，自己更關切的是，中國於雙邊自由貿易協定實施數年後，又針對煤礦、龍蝦等澳洲商品課徵範圍廣泛關稅的問題。

艾班尼斯指出：「作出改變的不是澳洲，是中國。」

他還說：「是中國對澳洲實施制裁，這麼做毫無正當性，因此那些關稅應該取消。」

澳洲有媒體揣測，中方對艾班尼斯傳達祝賀之意，可能象徵在外交上冰釋前嫌。

澳洲與中國曾在貿易、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源等問題發生衝突，甚至還有中國運用電腦網路干預澳洲民主的指控，導致兩國關係在過去數年降到最低點。

國家安全，特別是跟中國有關的國安議題，都是這次澳洲大選的重要議題。索羅門群島和中國在澳洲投票日前幾週宣布簽訂一項安全協議，令人擔憂中國在距離澳洲不到2000公里的索羅門群島駐軍。

北京當局認為非正式的四方安全對話試圖抗衡中國在印太地區影響力，且可能密切關注著澳洲新總理在這場峰會中採取的立場。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110524