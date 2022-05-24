更多編輯台推薦新聞：
疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」
兩岸

疫情防控常態化 上海出入公共場所也要「實聯制」

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經部：8大通路亞培快篩試劑不再每人限購1劑
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300

華郵社論：拜登對台政策 少了點模糊多了點戰略

2022/5/24 19:26（5/24 20:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登23日表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。（共同社）
美國總統拜登23日表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登在上任後首度亞洲行期間表示，若中國武力犯台，美國將會採軍事介入，令不少人大感意外，因美國對台政策向來採戰略模糊。但美國媒體社論指出，拜登的對台政策少了點模糊，多了點戰略。

正在亞洲訪問的拜登23日與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，有記者詢問，美國是否會在中國進犯台灣的情況下採軍事介入？拜登沒有像過去談到美軍是否會協助烏克蘭抵禦俄羅斯時那麼保守，回答了「是」。

記者追問，如果事情到那個地步，你願意出兵介入，以保衛台灣？拜登回答，「那是我們做出的承諾」。

「華盛頓郵報」社論指出，拜登這番話並不全然正確。因為自美國前總統尼克森與中共關係緩和後，美國長達半世紀的對台政策都採取戰略模糊（strategic ambiguity）立場，包括承認北京為中國的唯一合法政府，承諾提供美國製武器給台灣協助自衛，但對於其他美國可能會或可能不會做的事均含糊帶過。

美國與台灣之間，也沒有如同美國與南韓和日本簽署的正式共同防禦條約。

因此，拜登似乎宣布「承諾」軍事介入中國犯台，令白宮幕僚迅速澄清，評論家則稱是「失言」。

白宮在聲明中稱，拜登的發言不過是單純重申美國長期以來的對台立場，而這立場「並未改變」。然而，中國或台灣對這種說法似乎都不買帳。中國警告這會「嚴重損害雙邊關係」，台灣則是感謝拜登展現對台灣「堅若磐石的承諾」。

社論稱，儘管不知道為何拜登這麼說，但這麼做其實不會引發危機，相反地，或許還有些助益。

拜登其實沒有明確地結束戰略模糊策略，不過，在他多次影射美國有責任保衛台灣（23日是去年8月以來第3次），幕僚又多次跳出來否認的過程中，給了北京一些派遣武裝部隊橫越台灣海峽前，必須認真三思的理由。

而且，中國也無法指控美國違背了尼克森時期達成的諒解，因為就技術層面來說，美國並沒有這麼做。

社論指出，拜登23日提到中國可能追隨俄羅斯入侵親西方鄰國的腳步，這種說法十分正確。拜登說，「它（指台灣）可能被武力攻占的概念，會使整個區域陷入動盪，像另一件類似烏克蘭（遭到入侵）的行動，而且那會是更加重大的負擔」。

社論表示，若要說拜登的抗中策略有什麼瑕疵的話，那就是他提出的印太經濟架構（IPEF）的模糊性，這無法替代由前總統歐巴馬談判達成，隨後被川普放棄的「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership, TPP)。

社論稱，儘管拜登已讓中國揣測美國對台灣的意圖。然而，若要讓北京的憂心最大化，美國需要與東亞、印度和澳洲發展更強固經濟關係。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110524

延伸閱讀
華爾街日報：印太經濟架構未納台灣 拜登鑄大錯美國總統拜登與相關人士對台政策發言總整理拜登稱美軍將保台 學者：對台戰略轉向建設性清晰紐時：受烏俄戰爭啟發 美促台採購不對稱作戰武器華府智庫：美國對台戰略若轉清晰 恐刺激中國特派專欄／拜登表態捍衛台灣 美國戰略模糊政策透清晰四方安全對話峰會關注中國 拜登保台發言成焦點拜登願軍事護台 國防部感謝並強調保國衛民決心拜登：對台戰略模糊政策並未改變美國政策沒變 嚇阻中國對台動武意志更加清晰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀