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俄侵烏克蘭 日相：印太地區不容發生同樣事態

2022/5/24 11:27
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天基於烏克蘭情勢等說，「發生了徹底動搖基於法治的國際秩序的事態」，表達出為了不讓同樣事態在印度太平洋地區發生，日美澳印應合作因應的想法。

日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會今天上午在日本東京的首相官邸登場，4國領袖將確認以基於國際秩序實現「自由且開放的印度太平洋」作為目標，會後料將發表共同聲明。

參與今天峰會的領袖包括岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi），及新上任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

日本放送協會（NHK）報導，岸田致詞時說，自從去年9月會談後，「發生了徹底動搖我們所重視基於法治的國際秩序的事態」，俄羅斯侵略烏克蘭直接挑戰聯合國憲章載明的各項原則，「印度太平洋地區絕對不能發生同 樣的事情」。

他說，正因為值此嚴峻情勢之際，「我們共聚一堂向國際社會展現4國團結，及邁向自由且開放的印度太平洋共同願景的堅定承諾，意義極其重大」。

岸田還說，不跟地區各國同行，日美澳印的合作就不可能成功，所以必須確實傾聽東南亞國家協會（ASEAN）、南亞、太平洋島國等地區各國聲音，有必要進一步推動有助解決地區正面臨緊要課題的合作。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110524

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