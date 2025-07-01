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卑南溪河床驚見數十米高塵捲風 砂石捲上空

2025/7/1 17:45（7/1 18:33 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）台東縱谷卑南溪河床今天上午出現一條數十米高的塵捲風，將河床的砂石捲上空。目睹民眾驚呼「壯觀」，專家表示，塵捲風的條件是天氣晴朗、日照強烈。

目睹民眾潘永金告訴中央社記者，今天上午約10時50分，他從鹿野鄉要到海岸山脈的鸞山部落，經過鸞山橋時，忽然看到北方約3至4公里的溪床上逐漸形成一條「龍捲風」，越捲越高，將砂石捲上空和天上的烏雲捲在一起。

「太震驚了」他說，難得的景象，趕緊拿起手機拍攝，約10分鐘後就散了。

同樣目睹的民眾謝新一表示，他也是在鸞山橋上，意外看見約在電光社區旁的河床上出現「龍捲風」，當下立刻拿出手機錄下這罕見畫面。當時天氣晴朗，沒想到會突然出現「龍捲風」，讓他感到既驚訝又疑惑，現象大約持續了10分鐘，隨後逐漸消散。

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中央氣象署台東氣象站主任冉立群接受中央社記者訪問表示，從影片和發生地點來看這是塵捲風，通常出現在天氣晴朗、日照強烈的情況下。主要是因為接近地面的空氣受熱後迅速上升，產生旋轉氣流所致。

他說，如果風太強，會破壞旋轉上升氣流的結構，使塵捲風難以維持。平坦地面有助於吸收太陽熱能，若地表為沙地或塵土鬆散，沙粒和塵土容易被捲入氣流中，讓塵捲風更加明顯可見。（編輯：謝雅竹）1140701

#鹿野鄉
#台東
#卑南溪
#中央氣象署
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