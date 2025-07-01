台灣虎航去年獲利創高 發出員工酬勞4787萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北1日電）台灣虎航去年獲利創新高，依相關法規及公司章程提撥盈餘，於今天發放「員工酬勞」，員工酬勞共計新台幣約4787萬元，若以約800名員工換算，平均每名員工領到5.9萬元。

台灣虎航表示，全體員工在2024年創下營運佳績，台灣虎航依相關法規及公司章程提撥盈餘，於今天發放「員工酬勞」，與全體員工分享營運成果。

根據今年度議事手冊報告事項，台灣虎航依照「公司章程」第27條，提撥2024年度員工酬勞共計新台幣4787萬5023元，上述酬勞含總經理及其他經理人員工酬勞76萬796元，全數以現金發放。

若以台灣虎航員工數約800人換算，平均每名員工可領到員工酬勞5.9萬元左右。

透過 Google News 追蹤中央社

台灣虎航董事長黃世惠先前表示，2024年對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億元，稅後盈餘27.71億元，每股盈餘6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

虎航指出，延續2024年旅遊運輸的營運表現，今年第1季再次繳出亮眼成績，整體營收達46.29億元、年增9%，營業盈餘達11.84億元，稅後淨利9.43億元、年增9.5%，EPS達2.05元。（編輯：楊蘭軒）1140701