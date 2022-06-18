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美聯社：拜登稱不擋俄國 恐致中國有膽接管台灣

2022/6/18 14:45（6/18 14:57 更新）
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圖為中國海軍遼寧號航空母艦。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登在美聯社專訪中表示，如果不阻止俄羅斯繼續深入歐洲大陸，歐洲可能出現混亂，恐使中國有膽子接管台灣，抱持核武野心的北韓也更具侵略性。

美聯社昨天報導，拜登在白宮橢圓形辦公室30分鐘專訪中被問到為何下令對俄國實施經濟制裁，促使全球食品和能源市場大亂。

拜登說，他是以身為三軍統帥的職責來估量形勢，而不是一個只想著選舉的政治人物。

他說：「我是美國總統。重點不在我的政治生涯存續，而是思考對國家最好的決策。說真的，如果連我們共同成立的北大西洋公約組織（NATO）這個最強大的力量都對俄羅斯侵略（烏克蘭）袖手旁觀，接下來會怎樣？」

拜登認為，如果不阻止俄羅斯繼續深入歐洲大陸，歐洲可能會出現混亂，恐使中國有膽子接管台灣，抱持核武野心的北韓也會更具侵略性。

他說：「所以，如果美國袖手旁觀，中國會怎麼看待台灣？除了測試和施壓之外，北韓又會怎麼看待核武？」

中國自主設計建造的首艘傳統動力電磁彈射「福建艦」航艦17日下水，這是中國第3艘航空母艦。

美國之音（VOA）報導，這艘航艦並未如外界之前的猜測被命名為「江蘇艦」或「廣東艦」，而是以台灣對面的福建省命名。

報導說，美國國防部發表的年度中國軍力報告一再指出，中國人民解放軍軍事現代化的主要目的之一，就是在和平統一無望等狀況下攻占和奪取台灣，目前的建軍也是為了未來可能發生的台海之戰做準備。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天在華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）座談會上，再次重申美國在台灣議題上的立場。他說，美國對台政策始終如一，反對中國任何危害台海局勢的行為。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110618

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