查爾斯三世撙節開支 英國王室專列火車退出歷史舞台

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）將不再使用自從19世紀維多利亞時期以來開始營運的王室專列，作為王室節省開支與現代化計畫一部分。

綜合法新社與路透社報導，管理英國王室財務的查默斯（James Chalmers）在今天披露的王室年度財務報告中指出，國王已批准使用兩架直升機運送王室成員，讓成本高昂的王室專列於2027年前正式除役。

根據這份報告，此一9節車廂專列明年將啟動除役程序。批評人士長期認為這列火車浪費錢。

查爾斯三世母親的曾曾祖母維多利亞女王（Queen Victoria）1869年下令打造第一列王室專列。不過目前這個9節車廂專列上個會計年度僅被使用過兩次，合計耗資近8萬英鎊（約新台幣321萬元）。

英國王室帳目總管（Keeper of the Privy Purse）查默斯形容，停用這列火車是王室成員致力於「財政紀律」的一個例子。

在截至今年3月底為止的會計年度，作為王室成員履行職責、維護宮殿等開支的財源「君主撥款」（Sovereign Grant）維持在8630萬英鎊，明年這筆款項將增至1億3200萬英鎊。

查默斯指出，國王向這列火車進行「最深情告別」。9節車廂其中之一是1980年代專門為查爾斯三世打造。

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他表示：「正如王室成員的許多工作已然與時俱進作出調整，以反映當今世情，同樣地，在我們尋求有紀律和具前瞻性資金分配的同時，該是進行最深情告別的時候了。」

查爾斯三世的長子、王儲威廉王子（Prince William）2020年曾與妻子凱特（Kate）搭乘這列專列，在英國展開長達2000公里旅程，感謝必要服務工作人員於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間的奉獻。（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1140701