加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 國際

查爾斯三世撙節開支 英國王室專列火車退出歷史舞台

2025/7/1 16:51（7/1 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）將不再使用自從19世紀維多利亞時期以來開始營運的王室專列，作為王室節省開支與現代化計畫一部分。

綜合法新社與路透社報導，管理英國王室財務的查默斯（James Chalmers）在今天披露的王室年度財務報告中指出，國王已批准使用兩架直升機運送王室成員，讓成本高昂的王室專列於2027年前正式除役。

根據這份報告，此一9節車廂專列明年將啟動除役程序。批評人士長期認為這列火車浪費錢。

查爾斯三世母親的曾曾祖母維多利亞女王（Queen Victoria）1869年下令打造第一列王室專列。不過目前這個9節車廂專列上個會計年度僅被使用過兩次，合計耗資近8萬英鎊（約新台幣321萬元）。

英國王室帳目總管（Keeper of the Privy Purse）查默斯形容，停用這列火車是王室成員致力於「財政紀律」的一個例子。

在截至今年3月底為止的會計年度，作為王室成員履行職責、維護宮殿等開支的財源「君主撥款」（Sovereign Grant）維持在8630萬英鎊，明年這筆款項將增至1億3200萬英鎊。

查默斯指出，國王向這列火車進行「最深情告別」。9節車廂其中之一是1980年代專門為查爾斯三世打造。

google news透過 Google News追蹤中央社

他表示：「正如王室成員的許多工作已然與時俱進作出調整，以反映當今世情，同樣地，在我們尋求有紀律和具前瞻性資金分配的同時，該是進行最深情告別的時候了。」

查爾斯三世的長子、王儲威廉王子（Prince William）2020年曾與妻子凱特（Kate）搭乘這列專列，在英國展開長達2000公里旅程，感謝必要服務工作人員於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間的奉獻。（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1140701

#查爾斯三世
#維多利亞
#英國
延伸閱讀
英王查爾斯耶誕文告 感謝醫護人員陪伴抗癌英王查爾斯三世出席復活節禮拜 罹癌後露面受矚目英國凱特王妃坦承罹癌 勇氣廣獲讚譽[影]
查爾斯三世
川普：有信心伊朗會尋求外交和解 不會重建核計畫印度航空空難 英國國王、加拿大總理：極度震驚
維多利亞
英格蘭足球傳奇貝克漢封爵 表彰體育和慈善貢獻六四36週年 香港維園6月再辦家鄉市集嘉年華
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：