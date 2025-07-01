台南推「恐龍任務」 逛博物館享影城優惠

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南樹谷生活科學館與左鎮化石園區推出「恐龍任務」系列活動，活動期間憑任一館門票票根，可至南台影城以優惠價觀看熱門電影「侏羅紀世界–重生」，邀民眾看電影兼逛博物館。

台南市政府文化局長黃雅玲告訴中央社記者，為推廣文化旅遊與博物館教育，這次三方合作提供多項票根優惠，憑兩館任一票根至南台影城購票，可享全票新台幣200元優惠價（原價240元）。

黃雅玲指出，持南台影城電影票根也可享博物館入館優惠，至樹谷生活科學館可以優待票入館，已具優待資格者更可免費入場，至左鎮化石園區則可享「全票換優待票、優待票換半票」優惠，鼓勵大家在暑假期間暢遊台南恐龍世界。

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她說，台南擁有豐富古生物資源，是國內了解恐龍與地球演化絕佳地點，此次市府促成跨單位合作，讓民眾不僅能在影城觀賞國際大片，也能藉由參訪左鎮化石園區、樹谷生活科學館，從實體展示中深入理解恐龍的真實樣貌，左鎮化石園區巨型暴龍玩偶還會現身南台影城大廳，與觀眾互動拍照。

黃雅玲指出，本次參與合作企劃的樹谷生活科學館推出38個主題營隊，涵蓋自然生態、創意手作與科學體驗，其中「夜宿恐龍營」邀請北部知名講師「蝌蚪老師」親自帶領，揭開恐龍崛起與滅絕之謎，並安排夜宿恐龍展廳，讓孩子與恐龍化石共眠，體驗難忘的夜間博物館之旅。（編輯：謝雅竹）1140701