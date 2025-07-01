加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／漢光演習9日登場 10天9夜實兵演練首納灰色襲擾
首頁 / 地方

台南推「恐龍任務」 逛博物館享影城優惠

2025/7/1 17:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南樹谷生活科學館與左鎮化石園區推出「恐龍任務」系列活動，活動期間憑任一館門票票根，可至南台影城以優惠價觀看熱門電影「侏羅紀世界–重生」，邀民眾看電影兼逛博物館。

台南市政府文化局長黃雅玲告訴中央社記者，為推廣文化旅遊與博物館教育，這次三方合作提供多項票根優惠，憑兩館任一票根至南台影城購票，可享全票新台幣200元優惠價（原價240元）。

黃雅玲指出，持南台影城電影票根也可享博物館入館優惠，至樹谷生活科學館可以優待票入館，已具優待資格者更可免費入場，至左鎮化石園區則可享「全票換優待票、優待票換半票」優惠，鼓勵大家在暑假期間暢遊台南恐龍世界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她說，台南擁有豐富古生物資源，是國內了解恐龍與地球演化絕佳地點，此次市府促成跨單位合作，讓民眾不僅能在影城觀賞國際大片，也能藉由參訪左鎮化石園區、樹谷生活科學館，從實體展示中深入理解恐龍的真實樣貌，左鎮化石園區巨型暴龍玩偶還會現身南台影城大廳，與觀眾互動拍照。

黃雅玲指出，本次參與合作企劃的樹谷生活科學館推出38個主題營隊，涵蓋自然生態、創意手作與科學體驗，其中「夜宿恐龍營」邀請北部知名講師「蝌蚪老師」親自帶領，揭開恐龍崛起與滅絕之謎，並安排夜宿恐龍展廳，讓孩子與恐龍化石共眠，體驗難忘的夜間博物館之旅。（編輯：謝雅竹）1140701

#博物館
#黃雅玲
#台南市
#左鎮化石園區
黃雅玲
台南推暑假逛博物館 挑戰任務集章抽獎台南321巷藝術聚落 7/1起平日下午開放戶外區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：