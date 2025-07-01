鄭正鈐指看板不實提告誹謗 罷團籲提證據自清

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）國民黨立委鄭正鈐指民進黨人士及罷團懸掛看板的內容為不實指控，今天到新竹地檢署提告加重誹謗及意圖使人罷免通過。「新竹雙罷」團體表示，呼籲鄭正鈐提出證據自清。

鄭正鈐今天在新竹市議會國民黨團總召陳慶齡、市議員吳旭豐、徐美惠和黃美慧等人陪同下，到新竹地檢署對民進黨人士、罷團人士提出刑法加重誹謗和選罷法的意圖使被罷免人罷免通過等告訴。

鄭正鈐說，民進黨人士及罷免團體在新竹市地區懸掛看板，包含賣台亡國及刪減總預算新台幣6212億元等內容都是不實指控，提告對象包括看板上有署名的民進黨立委柯建銘、民進黨竹市黨部（主委施乃如），及「新竹雙罷」領銜人戴振博、發言人林志潔等。

戴振博向中央社記者表示，吹哨者爆料鄭正鈐將政府資料傳送給國台辦，至今鄭正鈐仍未提證據自清；鄭正鈐在立法院配合國民黨團提出各種讓政府難以運作的法案，種種作為像在破壞國家根基，而非監督。

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林志潔表示，鄭正鈐身為新竹市立委，竟在立院支持刪減新竹科學園區經費；至於是否「親共賣台」，鄭正鈐應向檢察官說明，或主動展示和國台辦通聯紀錄自清。

對於鄭正鈐提告一事，民進黨新竹市黨部及柯建銘幕僚皆表示，以罷團回應為主。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140701