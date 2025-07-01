台74線台中太平段噪音大 民代爭取增設隔音牆改善

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台74線車流龐大，沿線新社區大樓林立，其中台中太平區路段2處社區陳情噪音嚴重影響生活，經民代今天邀集交通部公路局等單位會勘後，將提專案計畫增設隔音牆，未來噪音將可大幅降低。

民主進步黨籍立委何欣純今天邀集交通部公路局中區養護工程分局副分局長吳誌中、員林工務段長秦滄漪，以及在地居民、民意代表等人，前往台74線東向25.3K旁會勘。

何欣純會中說，今天會勘的地點在太平區環中東路三段一帶，附近有2處社區共870戶的住戶，許多居民反映入住這2年多來，因台74車流量大，車流噪音對日常生活造成很大影響，甚至夜不成眠，盼設置隔音牆。

公路局中區養護工程分局表示，環中東路三段旁社區屬第二類噪音管制區，依快速道路交通噪音管制標準，均能音量約在67至74分貝之間，經實地量測在全日4時段，早晨、日間、晚間尖峰及夜間都有超標的情形。

另外，經分局進行問卷調查，住戶皆表示對日常生活有影響，以睡眠影響尤鉅，其中每日晚間10時至12時車子的加速聲音干擾更為困擾。

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在防制措施上，中區養護工程分局表示，將提專案計畫增設6公尺高隔音牆，牆面距離共長240公尺，包括閘道處60米的隔音牆工程，經費預估約新台幣4800萬元，後續改善計畫待核定後，即納入今年下半年檢討期程辦理施工，未來噪音將可大幅降低。

何欣純表示，她要求公路局逐年逐段設置台74線沿線隔音牆工程，從民國108年起在太平區新高國小、新平派出所路段一帶，及112年在太平區另外2處社區大樓，加上今天會勘的社區改善，共已爭取逾1.2億元的隔音牆經費，並要求交公路局全線盤點未設置處，應逐步規劃改善。（編輯：謝雅竹）1140701