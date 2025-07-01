佇立駁二近10年 「椅子樂譜」7月底畫下休止符

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄駁二藝術特區知名裝置藝術「椅子樂譜」7月底將拆除，高市文化局表示，此裝置在大義公園佇立近10年，考量結構安全現已不開放入內，請民眾把握機會在外圍拍照留念。

高雄市文化局在社群媒體臉書（Facebook）貼文指出，陪伴民眾近10年的「椅子樂譜」陪伴無數旅人，雖然滿懷不捨仍將與它道別，「椅子樂譜」將於今年7月底，畫下休止符。

文化局表示，藝術家顏名宏在2016年創作「椅子樂譜」，蒐集了來自10多所學校汰換下的1032張舊課椅，結合金屬構件，構築出高5米、寬12米的雙層半球體裝置。在綠草與之上、被老樹環繞的場域中，讓人得以穿梭其間，與自然對話、與記憶同行。

文化局指出，隨著時間推進，現今校園課桌椅的樣式隨時代更迭，「椅子樂譜」也在風吹雨淋與修繕更新的過程中，完成了它的階段任務。如同藝術家所描繪的「記憶的過去」，這件作品早已成為城市集體記憶的一部分。

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駁二藝術特區表示，「椅子樂譜」旁的「大樹宇宙－愛河森林慢板」，則是顏名宏2022年時的創作，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，藝術家以一座與自然共生的藝術作品作為回應民眾對綠意、陽光、空氣的渴望，獻上溫暖和力量。

高雄市民李先生表示，看到此裝置道別的消息萬分不捨，也想到許多回憶，他過去常常帶著外地友人到「椅子樂譜」拍照打卡，還記得剛開始排隊人潮眾多，大家一邊排隊、一邊聊天最後魚貫入內拍下美照，沒想到一晃眼已經快10年了。（編輯：陳清芳）1140701