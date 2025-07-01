研調：全球伺服器液冷專利前20強 4台廠上榜

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（中央社記者吳家豪台北1日電）液體冷卻技術因具備高效散熱與節能減碳的特性，正逐步取代傳統氣體冷卻方案，成為新一代資料中心基礎架構。最新研究報告指出，在全球伺服器液冷技術前20大專利權人，台灣有4家公司上榜，其中英業達有效專利家族數量為全球第4，排名為台灣業者最高。

研究機構DIGITIMES發布「兩相液冷技術能見度浮現，液冷專利布局同步上升」調研報告，由法律與商業資訊服務商LexisNexis提供數據諮詢服務。

報告指出，全球伺服器液冷技術專利自2015年起顯著成長，並列出全球伺服器液冷技術領域前20大專利權人，台灣有4家企業入榜，英業達排名全球第4，位居台灣業者之首；另有第7名奇鋐、第12名鴻海與第13名訊凱國際，凸顯台灣在伺服器關鍵技術領域的整體研發動能與國際競爭力。

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報告透過專利新穎度和創新強度指標，分析前20大專利權人在伺服器液冷技術領域的研發與專利活動，定位專利權人在此領域屬創新領先者、穩健創新者、穩定布局者或新興潛力者。

報告顯示，2家台廠英業達及奇鋐，落在兼具高創新強度和高專利新穎度的雙高區域，代表企業在伺服器液冷散熱領域技術新穎，並積極布局專利。（編輯：楊蘭軒）1140701