台灣列名非北約盟友 美參議員推新法加碼挺台

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦參議員梅南德茲與葛蘭姆今天提出法案，希望加大挺台幅度，內容包括數十億美元的安全援助條款，並把台灣列為主要的北約以外盟友。

路透社報導，美中關係目前已降到數十年來最低點，美國作為支持及供應武器給台灣的主要國家，指責中國加強對台軍事脅迫，雙方爭執日益增加。

民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出「2022年台灣政策法」（Taiwan Policy Act of 2022）法案；根據文本內容，若中國犯台，美國將予以嚴厲制裁。

法案還包括在4年內提供45億美元軍事外援資金，並賦予台灣「主要的非北約盟友」（major non-NATO ally）地位。

美國稱與美軍有戰略合作但未加入北大西洋公約組織的密切盟國為「主要非北約盟友」，此一定位未必包含與美國之間的協防條約，但仍賦予當事國各種軍事和財務上的便利。

梅南德茲與葛蘭姆說，這項法案將是美國對台政策自1979年「台灣關係法」生效以來最全面的調整。

梅南德茲在聲明中說：「由於北京持續試圖脅迫、孤立台灣，我們與台灣人民和台灣民主站在一起的決心有多深、多強，不該讓人有所質疑或模稜兩可。」

他說這項法案釋出明確訊息，即已有俄羅斯入侵烏克蘭的前車之鑑，中國不應重蹈覆轍。

葛蘭姆也說：「如果我們在中國威脅和侵略台灣時表現軟弱，危險只會日益擴大。」

參院幕僚表示，梅南德茲與葛蘭姆希望委員會最快於下週通過這項法案，再呈交參院。

中國駐美大使館尚未回覆路透社有關這項法案的提問。

一名熟知這項法案的美國官員說，法案部分內容讓拜登行政團隊和國務院感到不安，擔心激怒北京。

任何立法也都還須經聯邦眾議院通過，而另一項涵蓋廣泛、意在提升美國對中競爭力的法案已被國會擱置數月之久。

若依現在的版本通過，法案將「優先處理並迅速執行」對台軍售，直到國會判斷台灣所受威脅大幅減緩；另也將指示美國國防部長制定訓練計畫，提升美台軍隊之間相互合作的能力。

條文也將要求美國總統對中國國家主席等官員實施制裁，以因應「在台內部及與其他對台敵對行動顯著加劇」的情況，如破壞或推翻台灣的政府或占領台灣。

條文還將修訂「台灣關係法」部分內容，加入美國對台武器供應「要有助於嚇阻（中國的）侵略行為」。

條文也將催促國務院推動協商，把「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並藉由參議院同意美國駐台最高官員任命案來提升此一職務的地位。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110617