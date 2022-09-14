避免海峽中線擦槍走火 李喜明籲國軍建立交戰新規則

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近期共機多次逾越海峽中線，前參謀總長李喜明14日說，這種情況非常危險，絕不能因擦槍走火而戰，國軍應建立新的交戰規則讓第一線人員應對。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北14日電）近期共機多次逾越海峽中線，前參謀總長李喜明今天說，這種情況非常危險，絕不能因擦槍走火而戰，國軍應建立新的交戰規則讓第一線人員應對；也要建立溝通管道，避免掀起全面性戰爭。

李喜明今天接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，台灣跟中國的國防資源、軍力對比差距懸殊，如果只增加國防預算不是辦法，要想辦法嚇阻中國，創新與不對稱戰力似乎是台灣唯一可以走的路，「不對稱作戰」整體防衛構想（ODC，Overall Defense Concept）應制度化。

李喜明說，台灣購買的武器系統，要有高存活率，還要採購分散、精準且致命的小型武器，而不是添購機動性較差的戰艦等大型武器；觀察俄烏戰爭，未來的戰爭可能會以智能化、自主化、低成本的小武器為主。

李喜明表示，總統蔡英文很支持國防自主計畫，也說過支持不對稱作戰。但不要以為買了標槍飛彈等武器，就具備不對稱作戰能力，國防部需要的是整體戰略思考，去檢討作戰計畫、兵力結構、部隊訓練等，要有共同思維，而不能只靠換武器。

對於近期共機一再逾越海峽中線，李喜明說，這種情況非常危險，中國可以為了統一而戰、台灣是為保護自由民主而戰，但絕對不能因擦槍走火而戰。國軍應建立新的交戰規則，而不是死板的SOP（標準作業流程），在不挑釁、不示弱、不引起紛爭的框架性指導下，讓第一線人員去應對。

李喜明表示，同時也要建立溝通管道，溝通不代表屈服，而是當第一線擦槍走火時，如果有溝通管道就能立刻解釋誤會，才不會掀起全面性戰爭，要戰、要和都要溝通。

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李喜明也呼籲，政府應成立自願性「國土防衛部隊」，鼓勵愛國人士加入；台灣要嚇阻中國，有三件事很重要，包括：建立不對稱戰力、訓練精良的軍隊可以執行不對稱作戰、強韌的社會。

談及如何嚇阻中國的軍事攻台計畫，李喜明指出，政府除了購買刺針飛彈、通信器材、無人機等設備，也可以讓平常不用穿軍服的「國土防衛部隊」遍佈全台，若共軍登陸，國土防衛部隊能使用上述設備，偕同陸軍保衛台灣。（編輯：楊凱翔）1110914