國軍戰備彈藥存量創新高 專家：準備持久防衛戰

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）112年國防部預算約新台幣4151億元，其中作業維持預算創新高，專家認為，大幅提升戰備彈藥與裝備存量，並補充缺裝，明顯是為因應在外援可能斷絕下，讓台灣本島地面可持久進行國土防衛戰。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，112年國防部預算「作業維持」達1337億元，較111年的1069億增加268億元，增幅為25％。

揭仲認為，主因除了因應台灣周邊海空安全情勢變化，也包括國軍計劃大幅提升戰備彈藥與裝備的存量，明顯是為了日後在外援可能斷絕的情況下，於台灣本島地面可持久進行國土防衛戰作準備。

揭仲分析，國軍預備在112年大量採購各種傳統彈藥，預算規模是111年的4倍，以增加戰備彈藥存量；且地面部隊將開始進行大規模的缺裝補充，包括後備部隊；此外，海空軍為應付中共對台灣周邊海空域的襲擾，導致零附件採購預算大量增加。

揭仲指出，國軍3個軍種目前的傳統、通用性彈藥，統一由陸軍司令部編列預算採購；112年陸軍司令部在「戰備彈藥及教育訓練用彈藥購置」部分就編列近80億元，幾乎是111年編列數21億的4倍。

揭仲說明，在近80億元的傳統、通用性彈藥採購中，國內產製部分約40億元，主要為地面部隊所需彈藥，包括「雷霆2000多管火箭各類彈藥」約8.6億元、「40公厘低速高爆穿甲彈等4類彈藥」約11億元、「30公厘翼穩脫殼穿甲曳光彈」約4.2億元，另外還有供單兵反裝甲用的「紅隼反裝甲火箭彈」4億元。

揭仲表示，後3項共19.2億元明顯是為了準備國土防衛作戰；國外軍購部分也約40億元，最大宗是「30公厘機砲彈」37億（1.24億美元）。

揭仲說，除大量採購戰備彈藥，地面部隊在112年也編列高額預算，嘗試緩減地面部隊為人詬病已久的弊病，例如因作業維持預算長期編列不足，使單位長期缺裝欠料。

揭仲表示，陸軍司令部在「裝備零附件購置」部分，除持續編列6億元進行「地面部隊戰鬥個人裝具籌補」外，還新增「陸軍各式零附件安全及戰備存量需求」計畫17.5億元，與「戰鬥個裝防護頭盔、戰鬥個裝防護背心及戰鬥個裝3級抗彈板」計畫46億元，3項合計共69.5億，堪稱地面部隊近20年規模最大的缺裝補充。

揭仲說，缺裝補充不僅包括常備部隊，也及於後備部隊。陸軍在112年也編列約7.9億元，進行「後備部隊編成缺裝翻修補充」、「新編成後備旅2級維保機工具需求」與「戰備線材購置」，以改善後備部隊嚴重的缺裝缺料現象，試圖縮短戰力形成的時間。

不過，揭仲也擔心，在後備部隊平時人力極端不足，又要應付教育召集等業務的情況下，能否妥善管理維護這些裝備，不無疑問。

揭仲認為，從國軍112年大量採購傳統戰備彈藥並進行大規模缺裝補充，顯示國防部為應付2027年台灣海峽可能的軍事風險，已調高各類彈藥與裝備器材的戰備存量，並希望在短期內快速補足，強化國軍在戰時外援可能斷絕的環境下，持久進行國土防衛戰的準備。

揭仲指出，在共軍持續侵擾西南空域，更片面推翻海峽中線默契的情況下，海空軍112年也大幅增加裝備零附件的採購，以因應頻繁出勤所造成的後勤維修壓力。

空軍司令部「後勤及通資業務」112年採購「各型飛機、發動機、防空武器、通信裝備、雷達系統、工兵裝備及地面支援各型裝備等所需軍事裝備及設施」編列約192億元，較111年預算編列數120億元，大幅增加72億元。

其中「F-16型機裝備零附件採購」編列95億元，幾乎是111年編列數24億元的4倍。至於海軍司令部裝備零附件採購，112年採購預算編列數約74.5億元，比111年編列數59億元增加15.5億元，增幅約26％。（編輯：郭無患）1110910