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陳明通：台灣要充分準備 讓中共瞭解攻台無勝算

2022/10/6 13:21
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（中央社記者游凱翔台北6日電）立委關切中共攻台可能時間點，國家安全局長陳明通今天表示，2023年、2025年、2027年等節點都有可能，台灣要做足準備，讓中共清楚若對台動武，不可能贏，也會承受經濟代價、外交孤立、「中華民族偉大復興」中斷等後果。

立法院外交及國防委員會今天邀請陳明通、國防部軍情局長楊靜瑟、國防部政治作戰局長楊安、海委會海巡署副署長蔡長孟、警政署長黃明昭、移民署長鐘景琨、調查局長王俊力等人列席業務報告，並備質詢。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）3日播出美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）的專訪內容，他表示，中國國家主席習近平指示共軍在2027年前為犯台做好準備，接下來幾年兩岸可能發生衝突的風險將逐漸提升。

國民黨立委江啟臣、曾銘宗均詢問陳明通是否同意伯恩斯的說法，及陳明通曾提到總統蔡英文任內兩岸不會有事，但中共卻在8月初對台軍事演習，國安局如何看待中共犯台時程。

陳明通回應，2023年、2025年、2027年等節點都有可能，但台灣要料敵從寬、做好準備。

國民黨立委廖婉汝關切，中共將召開20大，中共領導人習近平是否連任。陳明通分析，從近期動態分析，中共面臨經濟問題，國際貨幣基金（IMF）也提出警告，中國也未曾有GDP「保2、保3」情形，經濟下滑會是很嚴肅的問題。不過，即使習近平經歷前二任合法任期、第三任爭議任期「會在爭議中持續下去」。

陳明通指出，習近平對台如果有動作會評估代價及能否維持政權，因此，台灣要做足準備讓中共清楚如果對台動武，不可能贏，也會承受經濟代價、外交孤立等後果，且「中華民族偉大復興」將被中斷。（編輯：郭無患）1111006

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