CIA局長：共軍為犯台做準備 衝突風險逐年俱增

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（中央社維吉尼亞州朗里3日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯近日接受專訪時表示，由於習近平指示共軍在2027年前為犯台做好準備，2020年代接下來幾年，兩岸可能發生衝突的風險將逐漸提升。

今年是CIA成立75週年，情報界正密切關注烏克蘭戰事、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平的動向。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）前往維吉尼亞州朗里（Langley）的CIA總部訪問伯恩斯（William Burns），並於今天的CBS晚間新聞（CBS Evening News）播出受訪內容。

伯恩斯表示，「在習近平如鷹一般關注烏克蘭事態發展」之際，俄軍在烏克蘭戰爭的疲弱表現，已讓習近平「有所清醒」，「可能」讓習近平對台野心冷靜下來。

伯恩斯說：「習近平如今堅稱，儘管他堅定致力於統一，亦即達成控制台灣，他仍偏好採用武力以外的手段來達成。」

「但我們知道，他也已指示麾下軍隊在不晚於2027年前，對成功犯台做好準備。所以實際上，至少就我們所見，這個十年隨著時序推進，可能發生衝突的風險就愈大。」

美國有線電視新聞網（CNN）記者李利斯（Katie Bo Lillis）上月曾在推特寫道，CIA副局長柯恩（David Cohen）表示，習近平已告訴中國人民解放軍，他希望在2027年前具備以武力控制台灣的能力，但美國情報圈目前不認為北京當局已就是否進行武統做出決定。

另一方面，被問到在數十萬人逃離俄國之際，蒲亭是否擔心烏克蘭軍隊取得進展時，伯恩斯告訴CBS晚間新聞主播歐唐納爾（Norah O'Donnell）：「他必須擔心，不只是烏克蘭戰場和國內發生的事，還有國際上發生的事。他在2月戰爭開始前與習近平肩併肩，宣稱雙方友誼無上限，結果顯示友誼是有一些上限的。」

伯恩斯說，在這場衝突中，中國對俄羅斯的支持已有些消音，且尚未提供蒲亭原本可能冀望的軍援形式。

不過伯恩斯說，蒲亭仍舊「對自己的判斷堅信不疑」。

伯恩斯表示，蒲亭若覺得自己被逼到牆角，或是「覺得自己走投無路」，可能會變得「相當危險和魯莽」。

但根據伯恩斯評估，蒲亭把他今後的作法奠基於「有缺陷的假設上，他認為自己能從烏克蘭人、美國和西方的難關中挺過來」。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1111004