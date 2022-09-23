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美中情局首集Podcast 局長：中國是主要地緣政治挑戰

2022/9/23 21:48（9/23 22:03 更新）
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美國中央情報局長伯恩斯說，俄羅斯是「衰落中的強權」，而美國主要的地緣政治挑戰是中國。（路透社）
美國中央情報局長伯恩斯說，俄羅斯是「衰落中的強權」，而美國主要的地緣政治挑戰是中國。（路透社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）22日推出播客（Podcast）節目，由局長伯恩斯擔任首集嘉賓。他在節目中說，俄羅斯是「衰落中的強權」，而美國主要的地緣政治挑戰是中國。

CIA今年成立75週年，推出名為「蘭利檔案」（The Langley Files）的播客節目。伯恩斯（William Burns）在節目中說，此刻，中情局「必須反思該如何組織團隊，才能在極為複雜的國際情勢中，成功確定方向」。

伯恩斯警告，「與崛起中的強權好比中國競爭」是現今情勢的特性，他說中國是「地緣政治挑戰的主要核心」。

伯恩斯指出，中情局成立的中國任務中心（China Mission Center）是為了對抗北京，使中情局處在最佳位置，去因應中國為當前和未來國家安全帶來的挑戰。

伯恩斯今年稍早曾警告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭，中國國家主席習近平甚至扮演著「沉默夥伴」的角色。

他也說：「我們不僅必須應付崛起中的強權，也必須應付衰落中的強權，像是俄羅斯。蒲亭日日都在證明，衰落中的強權至少可能會和崛起中的強權破壞力相當。」

伯恩斯談到俄烏戰爭時，特別強調中情局情報的重要性。他說：「我們去年秋天就能夠充分了解蒲亭計劃對烏克蘭發動重大侵略，比2月24日他真正展開侵略要早好幾個月。」

在節目中，伯恩斯也談到美國上個月在阿富汗的反恐行動狙殺蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri），成功削弱蓋達網絡的活動能力。

不過伯恩斯表示，美國仍然面臨「恐怖主義持續不斷的挑戰」。他說，「當今恐怖主義在形式上可能和過去20年大部分時間不同，但仍舊是一項重大挑戰」。（譯者：張欣瑜/核稿：何宏儒）1110923

伯恩斯
美中情局長：無情報顯示蒲亭健康亮紅燈
習近平
蒲亭升級烏克蘭戰爭 分析：中國尷尬相挺 中共20大 分析：習近平將建成絕對權力控制體系
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