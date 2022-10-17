20大報告習近平談10年成就 學者直言經不起檢驗

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財團法人國策研究院文教基金會17日舉行「中共20大焦點觀察與預判」座談會，邀請多位學者專家就中共20大的政治報告內文、人事與會後中國的發展預判，提出各自的觀點並進一步分析。中央社記者吳柏緯台北攝 111年10月17日

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（中央社記者吳柏緯台北17日電）中共20大16日登場，總書記習近平發表了政治報告，大談主政10年的各項成就，台大政治系名譽教授明居正分析，這份報告中提到的各項成就都能夠用實際數字與案例挑戰，經不起檢驗。

財團法人國策研究院文教基金會今天上午舉行「中共20大焦點觀察與預判」座談會，邀請多位學者專家就中共20大的政治報告內文、人事與會後中國的發展預判，提出各自的觀點並進一步分析。

台灣大學政治學系名譽教授明居正直指，20大政治報告中所提及過去10年的政績，都是可以被質疑的。

他說：「習近平吹噓的種種政績，恰好都是別人可以挑戰的地方。」不論是清零的防疫政策、脫貧攻堅，全面建成小康社會，或是解決失業問題，每一點都能用數字來挑戰；另一方面，在對外關係主張推動新型國際關係、強調一帶一路，然而實際上，近幾年中國的對外關係卻是越來越差。

習近平在政治報告中還提及過去10年間展開史無前例的反腐敗鬥爭，明居正認為，這項鬥爭的「成果」可能不會有太大的爭議，然而若要說有什麼爭議，就是仍有不少人質疑習近平是藉由反腐敗進行派系鬥爭。

產經新聞台北支局長矢板明夫發言時形容，20大的政治報告「避重就輕、內容乏善可陳」，對於外界關注的外交方向、防疫政策與台灣問題都沒有更進一步的說明，恰恰這3個議題有可能成為未來習近平要面臨的「炸彈」。

他說，第1顆炸彈是中國的外交方向要怎麼走，中美之間要持續對抗還是有其他的方針，特別是俄烏戰爭爆發至今，中國表面上中立但暗中支持俄羅斯。在這樣的國際情勢之下，未來中國的外交策略要如何調整、對國際局勢判斷的依據是什麼？報告並未提及，只是不斷自我讚頌。

矢板明夫提到，第2個是疫情，在世界各地已經陸續選擇與病毒共存走向開放，中國恐怕是現在全世界唯一還在採取全面清零政策的國家。隨著病毒的傳染力越來越大，一旦疫情失控，感染人數可能直線上升，造成醫療量能嚴重不足，進而發展成社會危機、經濟危機。

第3則是台灣問題，矢板明夫表示目前在美國國會中審議的「台灣政策法」，一旦通過、實質上就等於美國給了台灣「準邦交國」的待遇。其他國家可能也會跟進效仿。中國鼓吹多年的「一個中國原則」在國際社會上開始被否定。這件事對以民族主義治國的中共政權來說，幾乎是不可承受的打擊。（編輯：曹宇帆）1111017

產經新聞台北支局長矢板明夫發言時形容，20大的政治報告「避重就輕、內容乏善可陳」，對於外界關注的外交方向、防疫政策與台灣問題都沒有更進一步的說明。中央社記者吳柏緯台北攝 111年10月17日