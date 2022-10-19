鄧聿文：20大報告 反映習近平在黨內已無約束

（中央社記者邱國強北京19日電）中國旅美政治學者鄧聿文發表文章說，習近平藉20大報告把自己無限拔高，反映其權力和意志在黨內沒有約束。這是胡錦濤時代中共的困境，加上他上台後對官民同採強硬手段所致。

鄧聿文這篇發表在美國之音（VOA）中文網、題為「習近平的權力如何崛起」的文章形容，中共總書記習近平上台後使出5步手段，最終建立了「習氏王朝」。而反映在20大的報告上，是「自我表揚的野心勃勃」，是個「自視甚高、活在自我世界的領導人，只會把自己無限拔高」。

他指出，習近平在報告裡，把自己統治的10年，放在中國44年改革開放史、中共73年建政史、100年黨史及中國5000年歷史，宣稱有「里程碑意義」，這般自我評價已超出中共第3份歷史決議的吹捧，就差沒把「新時代」說成人類有史以來最好的時代。

鄧聿文認為，如此浮誇的評價出現在黨的政治報告，反映了一個事實，那就是習近平的權力和意志在黨內沒有約束，或者約束相當薄弱。但這種情況不是現在才形成，而有發酵和積累過程。

他分析，前總書記胡錦濤治下的中共特定生態，為習近平的崛起具備了條件。當時，中共和中國在思想和意識形態領域，面臨極度混亂局面。為此，習近平上台之初以高超的權謀，刻意讓自己的政治面目模糊，讓黨內和社會的左右不同流派和大眾，都能從他身上各取所需，都以為他是那個值得他們支持的領導人。

鄧聿文說，胡錦濤時代的中共領導層「九龍治水」、總書記弱勢，加上黨內思想西化及嚴重腐敗，以及社會上公民力量的初成，民間議政的興起，基層的大規模反抗及中共無力應對這些挑戰，讓一心要「拯救中共」的習近平試圖徹底扭轉這種軟弱渙散、被動防守和挨打的狀況。

他認為，習近平接班前做「儲君」的5年，目睹中共影響力的衰落，便思考和構想上台後改造中共和中國的圖景。而這個目標，也會得到保守派、左派、紅二代、團派及部分黨內改革派的支持。因為他們對中共領導體制、思想混亂、腐敗猖獗等有相當共識和不滿。即使是改革派，也不希望黨在公民社會進攻下失去執政地位。

鄧聿文表示，習近平因此得出結論，那就是需要一個堅強的中央領導集體，而這有賴於一個有權威的總書記。至於黨內其他人，都想改變現狀，明白黨必須集權，只是後來習近平「走得太遠，動作太大，從集權到極權」，超出了預期。

他直言，黨內人士當初只想「讓黨看起來像個黨，不那麼腐敗，有些生機」，而不想再出現第2個毛澤東。然而，「魔鬼一旦釋放，要想再收進瓶裡，就非常難了」。

鄧聿文觀察，習近平採取「兩手出擊，兩手都硬」的策略強固權力，改造中共。這「兩手」是「一手對官，一手對民，同時開弓」。

步驟上，第1步是設置新的黨內小組，實行「小組治國」，以黨領政，強化中央集權，進而實現個人專權。第2步是強力反腐，但要反腐必須找個得力幫手，他找到了王岐山。而王不負使命，大大擴充了中紀委的權力，抓了很多高官為習近平立了威。

第3步是全面加強黨的領導，在黨內立規，以「政治建設」之名行黨內效忠之實；第4步是在思想和意識形態領域徹底肅清西方思想的影響，高舉共產主義旗幟，推行民族主義；第5步是用專政手段，全面打壓社會的反對力量。進而最終建立起了他的「習氏王朝」。1111019（編輯：曹宇帆）