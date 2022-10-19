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鄧小平前翻譯：習近平若續出業績 連任更長

2022/10/19 10:41
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（中央社記者張謙香港19日電）曾任已故中共領導人鄧小平翻譯的高志凱預期，中共總書記習近平未來5年若繼續做出成績，連任時間還要更長；鄧小平82歲時剛完成中英談判，而到2035年，習近平也是82歲。

香港明報今天報導，60歲的高志凱曾在中國外交部為鄧小平擔任翻譯，多次陪同鄧小平接見外賓，目前擔任中國環球電視網（CGTN）評論員，多次在BBC、CNN等外國電視台節目闡述中國立場、反駁西方指摘。

中共第20次全國代表大會正在北京召開，外界普遍認為習近平將毫無懸念連任總書記，進入第三任期，至2027年底。

報導引述高志凱憶述，自己剛為鄧小平服務是1984年，「他那時80歲，身體運動自如，腦子特別靈活」，而「鄧小平82歲就是1986年，是他最輝煌的時候，跟美國人搞得一團和氣，逼蘇聯從中蒙邊境撤軍，逼越南從柬埔寨撤軍……1986年的小平是世界中心，所有人到中國來都要求見他」。

他說，習近平到2035年（中國基本實現社會主義現代化之際），正和1986年的鄧小平同歲，若任內「解決台灣問題」，更是中國歷史上一代偉人，「只要習總書記繼續為老百姓謀福利、繼續做出業績來，那（連任）5年都不是個事兒，還要更長」。

據報導，高志凱並說，美國方面有些人認為習近平對美不友好，最大心願就是習近平下台，但他認為，這是美國「一廂情願」的想法。

他預期，中國未來5年將面對不利的國際環境，中美關係在未來一、兩屆政府任期內都不會好，甚至可能變得更差。

高志凱說，美國必須要越過一個「瞬間關鍵點」，即先確信中國經濟上已經超過，同時自己仍是國際「一哥」，世界秩序沒有翻盤，才會漸漸「come to terms（接納）」，中美關係也會進入更成熟的階段。（編輯：周慧盈）1111019

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