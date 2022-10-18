20大後 分析：未來5年不會武統但會分化台灣人民

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由台大中國大陸研究中心、哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心（Ash Center）主辦，江啟臣立法委員辦公室、何志偉立法委員辦公室協辦的「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」交流論壇18日在台北舉行。專家學者與立委針對20大提出看法。中央社記者呂佳蓉攝 111年10月18日

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）針對中共20大後的對台政策方向，台大政治學系副教授陶儀芬今天表示，預計未來5年不會發生武統，但中共會從反獨變成促統，以及分化台灣人民。

由台大中國大陸研究中心、哈佛大學甘迺迪政府學院艾什中心（Ash Center）主辦，江啟臣立法委員辦公室、何志偉立法委員辦公室協辦的「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」交流論壇今天在台北舉行。

陶儀芬以線上方式與會並指出，未來5年到10年，武統可能性不大，因為中國的實力無法輕易與美方打仗，且中共總書記習近平主觀認為是東升西降局面，認為時間在他那邊，因此也不會輕易冒險。

陶儀芬表示，從20大報告與此前的講話，習近平的對台工作會從反獨到促統方向進行，會以「以戰逼談」的方式，持續對台進行文攻武嚇，製造外部軍事威脅，以此分化台灣人民，把台灣人民分為「愛國者」與受到外國勢力干涉的「台獨分子」，然後逼迫台灣人在「愛國者」與「台獨」做選擇，造成台灣民意分裂，人心惶惶，最後逼上談判桌。

陶儀芬指出，這是區域很大的不穩定因素。此外，在20大後過14個月就是台灣總統大選，中國在這段時間會對美趨緩，但在台灣問題上會逼迫美國表態不支持台灣。在總統大選時開始運用一系列銳實力運作、假訊息等，宣稱這是「戰爭與和平」的選擇，再加上對台軍事壓力等，讓台灣人民在武力脅迫下進行選舉。

陶儀芬說，如果在武力脅迫情況下進行選擇的話，這還是一個自由的選擇嗎？朝野都堅決反對「一國兩制」，應去思考朝野要如何維護台灣民主體制，以及不受外在威脅下做選擇。

台大中國大陸研究中心主任徐斯勤則說，習近平多次談到中華民族偉大復興與台灣統一，16日習在宣讀時對兩岸關係與對台政策的用語說「祖國統一定要實現」、「祖國統一一定能實現」，就他的印象是過去沒有看到過的。

此外，當習講完這段話，在場聽眾鼓掌時間是這次習宣讀報告最長的。這也是重要現象。

徐斯勤表示，也要注意習近平與解放軍的互動，習對軍權的掌握穩固。當解放軍聽到習說要統一台灣與統一祖國，解放軍會有「壓力」。這樣的互動有潛在可能自我增強的作用，讓說與聽的人感到對方都有意願，他們的目標能早日達成。（編輯：陳沛冰）1111018