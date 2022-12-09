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貴州省委書記換人 徐麟接棒

2022/12/9 13:28
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（中央社記者呂佳蓉台北9日電）中共20大後，地方省級一把手人事安排逐步調動中，今天官方宣布，原任貴州省委書記的諶貽琴卸任，並由廣電總局局長徐麟接棒貴州省委書記一職。

人民日報報導，日前中共中央決定，諶貽琴不再擔任貴州省委書記、常委、委員職務，另有任用；徐麟任貴州省委委員、常委、書記。

公開資料顯示，徐麟1963年6月出生，現年59歲。他長年在上海工作，曾是上海市委常委，任職浦東新區區委書記、上海宣傳部部長。

2016年後轉到中央工作，曾任中央宣傳部副部長，中央網絡安全和信息化委員會辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任、國務院新聞辦公室主任、國家廣播電視總局局長等職。

今年63歲的諶貽琴是白族，他是土生土長的貴州人，也長年在貴州工作。在20大前，她是唯一的女性省級一把手，當時依據20多年來的慣例，她作為女性代表，「入局」呼聲高。

不過，20大時她未晉升為中央政治局委員。（編輯：曹宇帆）1111209

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諶貽琴
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