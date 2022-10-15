北京四通橋抗議事件 海外多所大學聲援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）北京出現反中共總書記習近平的抗議標語，儘管事件在中國境內遭噤聲，但在海外華人圈卻激起迴響。多所大學出現相關中英對照文宣，還有人號召16日中共20大召開當天，前往中國使領館抗議。

13日，北京市海淀區四通橋上出現抗議標語，一條橫幅上寫著兩排文字「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」，另一條短橫幅上則寫著「罷工罷課罷免獨裁國賊習近平」。

旅美中國法律學者滕彪14日在社群平台推特（Twitter）上張貼多張來自不同大學校園內的照片，內容顯示上述的抗議標語用中英對照的形式呈現，印在許多A4大小紙張上，貼在學校公布欄與牆柱上。

他並以英文標註美國史丹佛大學（Stanford University）、喬治華盛頓大學（GWU）、 緬因州科爾比學院（Colby College）、格拉斯哥大學（University of Glasgow）、北卡羅來納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）、聖母大學（University of Notre Dame）、西北大學（Northwestern University）、康乃狄克大學（University of Connecticut）、麻州安模斯特學院（Amherst College），感謝這些學校裡的相關行動人士回應四通橋勇士的行動。

在推特上，還可以搜尋到其他更多的英國、加拿大、美國校園裡，有華人手持抗議標語的A4文宣，響應四通橋勇士。

根據美媒自由亞洲電台（RFA），海外民運人士周鋒瑣說，他們13日在Twitter Space召集了一場會議，討論如何聲援這位四通橋抗議人士，與會者達到600多人，其中有很多是在海外的年輕人。而隔天，海外很多大學就出現了這些聲援的海報。他說，這是目前少有的，對中國社會各個階層、年齡的人都有感召力的勇士行動。

報導並指出，加拿大等地的華人組織也計劃在10月16日中共第20次全國代表大會開幕當天，前往中國使領事館集體抗議。

中國旅美民運人士界立建也在推特上發起「全民起義消滅中共國賊習近平、聲援北京四通橋英雄彭載舟（彭立發）」活動，號召16日下午到洛杉磯中國領事館。

據海外網路名人方舟子的說法，這名張貼抗議標語的人士叫作彭立發，網名彭載舟，是一名科技公司技術部員工，今年48歲。事發後彭載舟已經被警方帶走。網上還流傳一份據稱是彭載舟撰寫的長文「罷工罷課罷免獨裁國賊習近平」。（編輯：張淑伶）1111015