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前中共領導人江澤民病逝 任內提江八點、飛彈恫嚇台灣大選

2022/11/30 17:11（11/30 21:51 更新）
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中國第3代領導人江澤民30日病逝。圖為江澤民（右）出席2019年中共建國70週年慶典。（共同社）
中國第3代領導人江澤民30日病逝。圖為江澤民（右）出席2019年中共建國70週年慶典。（共同社）
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（中央社台北30日電）中國官媒新華社報導，96歲的中共第3代領導人、前總書記江澤民今天中午12時13分在上海病逝。他曾執掌中共黨、政、軍系統共橫跨15年，但政治勢力已幾無所存。

江澤民1926年8月17日出生於江蘇揚州，上海交通大學畢業。1946年加入中國共產黨，1989年六四天安門事件後，當選中共中央委員會書記，同年出任中共中央軍委會主席。

1990年3月，江澤民接下中國中央軍委會主席，1993年當選中國國家主席，自此黨、政、軍全面掌控，成為中國大陸第三代領導人，領導中國大陸長達10年時間，直至2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務。退休後江澤民大部分時間都留在上海。

江澤民最主要的政治理論為「三個代表」，被認為是推動中共轉型的主要理論基礎。但他在2002年召開的中共第16次全國代表大會後，決定保留中共中央軍委主席職，兩年後卸任。此「扶上馬、送一程」作法，引來戀權干政議論。

對台方面，江澤民提出八點主張（江八點）

江八點小百科

1995年1月30日時任中共總書記江澤民就「現階段發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的若干問題」，提出8點看法和主張：

1.堅持「一個中國」的原則，堅決反對任何製造台灣獨立的言論和行動。

2.對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，不持異議。

3.進行海峽兩岸和平統一談判，是我們的一貫主張。雙方可先就「在一個中國的原則下，正式結束兩岸敵對狀態」進行談判，並達成協議。

4.不承諾放棄使用武力，決不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉中國統一和搞「台灣獨力」的圖謀的。

5.要大力發展兩岸經濟交流與合作；贊成在互惠互利的基礎上，商談並且簽訂保護台商投資權益的民間性協議。

6.中華各族五千年燦爛文化，是維繫全體中國人的精神紐帶，也是實現和平統一的一個重要基礎。

7.要充分尊重台灣同胞的生活方式和當家做主的願望，保護台灣同胞一切正當權益。

8.歡迎台灣當局的領導人以適當身份前來訪問；我們也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣。

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，並促成兩岸白手套海峽交流基金會與海峽兩岸關係協會首度會晤，並展開事務性協商。但在他任內，也曾因想要影響台灣首屆總統大選，引爆1996年台海飛彈危機造成兩岸關係停滯多年。

中共每次集會上，江澤民是中外媒體最喜愛尋找的前領導人身影，其健康狀況一直受到中國各界關注。2022年10月初，中國網路流傳江澤民與夫人王冶坪端坐在祝壽花籃前的照片，兩人顯得蒼老但氣色尚可，但無法確定是否為今年的照片。

江澤民最後一次出現在公開場合，是2019年中共「國慶」70週年慶典上，此後，無論是2021年中共百年黨慶、2022年中共20大等，江澤民都缺席。

與此同時，習近平在2012年底接任中共總書記後，從地方到中央大力提攜自己人，政壇上「江派」或江澤民代表的「上海幫」勢力也早已消散。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111130

影片來源：中央社
圖為2017年江澤民出席中共19大開幕，拿著放大鏡仔細閱讀手中的報告書。（中央社檔案照片）
圖為2017年江澤民出席中共19大開幕，拿著放大鏡仔細閱讀手中的報告書。（中央社檔案照片）
#江澤民
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#中國共產黨
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