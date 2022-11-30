前中共領導人江澤民病逝 任內提江八點、飛彈恫嚇台灣大選

江八點小百科

1995年1月30日時任中共總書記江澤民就「現階段發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的若干問題」，提出8點看法和主張：

1.堅持「一個中國」的原則，堅決反對任何製造台灣獨立的言論和行動。

2.對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，不持異議。

3.進行海峽兩岸和平統一談判，是我們的一貫主張。雙方可先就「在一個中國的原則下，正式結束兩岸敵對狀態」進行談判，並達成協議。

4.不承諾放棄使用武力，決不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉中國統一和搞「台灣獨力」的圖謀的。

5.要大力發展兩岸經濟交流與合作；贊成在互惠互利的基礎上，商談並且簽訂保護台商投資權益的民間性協議。

6.中華各族五千年燦爛文化，是維繫全體中國人的精神紐帶，也是實現和平統一的一個重要基礎。

7.要充分尊重台灣同胞的生活方式和當家做主的願望，保護台灣同胞一切正當權益。

8.歡迎台灣當局的領導人以適當身份前來訪問；我們也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣。