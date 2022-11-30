前中共領導人江澤民病逝 任內提江八點、飛彈恫嚇台灣大選
（中央社台北30日電）中國官媒新華社報導，96歲的中共第3代領導人、前總書記江澤民今天中午12時13分在上海病逝。他曾執掌中共黨、政、軍系統共橫跨15年，但政治勢力已幾無所存。
1990年3月，江澤民接下中國中央軍委會主席，1993年當選中國國家主席，自此黨、政、軍全面掌控，成為中國大陸第三代領導人，領導中國大陸長達10年時間，直至2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務。退休後江澤民大部分時間都留在上海。
江澤民最主要的政治理論為「三個代表」，被認為是推動中共轉型的主要理論基礎。但他在2002年召開的中共第16次全國代表大會後，決定保留中共中央軍委主席職，兩年後卸任。此「扶上馬、送一程」作法，引來戀權干政議論。
江八點小百科
1995年1月30日時任中共總書記江澤民就「現階段發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的若干問題」，提出8點看法和主張：
1.堅持「一個中國」的原則，堅決反對任何製造台灣獨立的言論和行動。
2.對於台灣同外國發展民間性經濟文化關係，不持異議。
3.進行海峽兩岸和平統一談判，是我們的一貫主張。雙方可先就「在一個中國的原則下，正式結束兩岸敵對狀態」進行談判，並達成協議。
4.不承諾放棄使用武力，決不是針對台灣同胞，而是針對外國勢力干涉中國統一和搞「台灣獨力」的圖謀的。
5.要大力發展兩岸經濟交流與合作；贊成在互惠互利的基礎上，商談並且簽訂保護台商投資權益的民間性協議。
6.中華各族五千年燦爛文化，是維繫全體中國人的精神紐帶，也是實現和平統一的一個重要基礎。
7.要充分尊重台灣同胞的生活方式和當家做主的願望，保護台灣同胞一切正當權益。
8.歡迎台灣當局的領導人以適當身份前來訪問；我們也願意接受台灣方面的邀請，前往台灣。
中共每次集會上，江澤民是中外媒體最喜愛尋找的前領導人身影，其健康狀況一直受到中國各界關注。2022年10月初，中國網路流傳江澤民與夫人王冶坪端坐在祝壽花籃前的照片，兩人顯得蒼老但氣色尚可，但無法確定是否為今年的照片。
江澤民最後一次出現在公開場合，是2019年中共「國慶」70週年慶典上，此後，無論是2021年中共百年黨慶、2022年中共20大等，江澤民都缺席。
與此同時，習近平在2012年底接任中共總書記後，從地方到中央大力提攜自己人，政壇上「江派」或江澤民代表的「上海幫」勢力也早已消散。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111130
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