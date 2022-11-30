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江澤民逝世 習近平：化悲痛為力量

2022/11/30 21:37（11/30 21:51 更新）
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圖為2017年中共19大閉幕式，中共總書記習近平（左）與前中共領導人江澤民（右）同桌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）中共前領導人江澤民今天逝世後，中共總書記習近平在北京會見寮國領導人時表示「沉痛悼念」，並稱將化悲痛為力量，「全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥」。

新華社報導，習近平30日在人民大會堂與寮國人民革命黨中央總書記、國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）舉行會談。

會談中，習近平首先對江澤民的逝世發表感言，這也是習近平首次公開談論江澤民逝世。

習近平說，江澤民因病搶救無效於今日在上海逝世。

他表示，「江澤民同志是中國黨、軍隊和各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，中國共產黨第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者。」

習近平說，「我們沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共20大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

據報導，宋倫西索李斯也對江澤民逝世表示沉痛哀悼。

新華社報導，96歲的前中共總書記、中國國家主席江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，今天中午12時13分在上海病逝。（編輯：楊昇儒）1111130

#江澤民
#習近平
#中共
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