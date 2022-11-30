江澤民過世上海幫式微 中國政壇唯有習核心

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（中央社記者張淑伶台北30日電）江澤民是中共繼毛澤東、鄧小平之後的第三代領導人，他今天過世標誌了中國政壇如今唯有「習核心」；而江澤民羽翼下曾經權傾一時的「上海幫」，則告徹底衰微。

江澤民自1989年6月24日到2002年11月15日擔任中共總書記，至2003年3月卸下國家主席職務。但直到2004年9月及2005年3月，才先後卸下中共中央軍事委員會及大陸中央軍事委員會主席，執掌黨、政、軍長達15年。

江澤民任內發生過的主要事件包括：1993年兩岸分治後首次官方級會晤的「辜汪（辜振甫及汪道涵）會談」；1997年與1999年的香港、澳門主權移交；1999年美軍轟炸大陸駐南斯拉夫大使館並造成3名中國人死亡；2001年中美南海撞機導致大陸1架軍機墜毀且飛行員死亡等影響兩岸三地及中美關係的大事件。

此外，1999年4月25日，有約1萬名法輪功學員在北京中南海附近靜坐抗議，震動中共中央。當年10月，江澤民接受法國費加洛報採訪時說，法輪功是「危害社會和人民的邪教」，當局並對法輪功學員展開逮捕，引發外界對相關人權議題的關注。

同樣在江澤民任內，中國2001年12月加入世界貿易組織（WTO），大幅提升中方在全球經貿鏈的角色，也提供國內經濟高速成長的動力。

有大陸地方官員總結江澤民的主政說：「國內評價比海外好，現在有不少懷念他的聲音」。許多大陸年輕人形成崇拜江澤民的網路次文化，稱之為「膜蛤」文化，原本有惡搞取笑他戴上眼鏡後像蛤蟆之意，但分析指出，這種崇拜也隱含了對當前執政者的不滿。

江澤民是江蘇揚州人，但與上海關係深厚，他1947年畢業於上海交通大學電機系，職業生涯從上海開始，且一路受到曾任上海市長的汪道涵提拔舉薦，1985年任上海市長、1987年任中共上海市委書記，退休後也常居上海。

江澤民對大陸政壇的影響，是在擔任國家領導人期間，提拔一些出身中共上海市委、上海市政府的領導，至中共中央和中央政府擔任高層職務，這些依附的人馬被稱為「上海幫」或「江派」；即使在他卸下國家領導人職務後，胡錦濤執政期間，江澤民的影響力仍在。

所謂上海幫，外界認為包括：前中共政治局常委吳邦國、前大陸國家副主席曾慶紅、已故大陸國務院副總理黃菊、前中共政治局委員陳良宇、現任中共中央政治局常委韓正等人。

2008年9月，作為上海幫重要成員的陳良宇，因上海市委書記任內作為，被依受賄罪和濫用職權罪被處有期徒刑18年，上海幫的力量受到打擊。

習近平2012年底上台後，逐步鞏固自己的地位，大力肅貪反腐，在黨政軍和經濟領域盤根錯節的江派勢力因而逐漸式微。2016年10月，中共18屆六中全會更首次提出「以習近平同志為核心的黨中央」的說法。

在整肅貪腐中，已故的前中共中央軍事委員會副主席徐才厚2014年落馬，前中共政治局常委周永康2015年被判處無期徒刑，前中共中央軍事委員會副主席郭伯雄2016年被判處無期徒刑；他們3人都被認為是以江澤民為靠山，屬上海幫重要成員。

隨著政壇老人的去職過世，研究中共人事的政治大學國際關係研究中心主任寇健文指出，韓正是上海幫的少數倖存者。

不過，韓正擔任上海市長時，曾與2007年3月接任中共上海市委書記的習近平共事，是習近平熟悉的人士，韓正當時也表現出高度擁護中央政策。2022年中共20大上，68歲的韓正已經不再擔任中共政治局常委，7名常委，除了破例進入第3任期的習近平外，其餘6人都是「習家軍」。

如今，江澤民過世，上海幫的象徵性存在也消逝，可以確定的是，「習核心」將是未來至少10年中共最受矚目的派系力量。（編輯：楊昇儒）1111130